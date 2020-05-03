‘Hasret kaldık’

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü Niyazi Göksun, Coronavirüs nedeniyle yasaklanan spor müsabakaları nedeniyle evde kaldıklarını ve bu süre içinde sporun ve futbolun önemini daha çok anladıklarını kaydetti.

Futbolun ve sporun önemini daha iyi gördük

Göksun olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayarak “İlk kez futboldan bu kadar uzak kaldım. Bu sürede futbolun ve sporun önemini daha iyi gördüm. Ülkemizin en büyük sosyal aktivitesi olduğu için futbolsuz gidilmeyeceğini gördük” dedi.

50 günden fazladır futboldan uzağız

Göksun ülkedeki futbolun kişilerin hayatında büyük paya sahip olduğunun altını çizerek 50 günü aşkın bir süredir futboldan uzak kalındığını ve yapılacak plan ve programlara uyulması gerektiğine vurgu yaptı.

6 hafta hazırlık yeterlidir

Sosyal medyadan futbolcularla bir araya geldiklerini belirten Niyazi Göksun “Normalde bu hafta sezon tamamlanacaktı. Haziran ortasında da salon çalışmalarına başlayacaktık. Oynayacağımız 8 hafta için Sağlık ve Bilim Kurullarından olumlu rapor gelmesinden sonra en az riskin bulunacağı ortamda 6 haftalık hazırlık süresi yeterlidir” dedi.

Futbolcuların nasıl döneceğini bilmiyoruz

Böylesi bir durum sonrasında futbolcuların nasıl bir performans ile geri döneceğini teknik adam olarak bilmediklerini belirten Niyazi Göksun haftada iki maç oynamanın risk taşıdığını söyledi.

Göksun “Haftada 2 maç oynamak normal sezonda da sıkıntılıydı. Şimdi daha çok sıkıntı olacak. Oyuncular ritim kazandıktan sonra 2 maça geçilebilir” dedi.