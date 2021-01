Tatar çifti duygulandı

Polatpaşa İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Emre Özgen, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar’ı ziyaret ederek, el yazısı ile yazdığı mektubu Tatar’a sundu.

Açıklamaya göre; Tatar çiftini çok duygulandıran mektupta Emre Özgen Kıbrıs’ta tren yapılması ve trende Tatar’la birlikte gezme yönündeki isteğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özgen’e oyuncak tren hediye etti ve Özgen’le sohbet ederek fikirlerini dinledi.

Özgen’e ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Tatar, “Şu anda Kıbrıs Ekspresi’nde seninle gezemesek bile salgın koşulları sona erdiğinde sana söz veriyorum evine geleceğim ve seninle birlikte bisikletle gezeceğiz” dedi.

Necatigil, kitabını takdim etti

Öte yandan Emekli Başsavcı ve Hukukçu Zaim M. Necatigil, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek Tatar’a “The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law” isimli kitabını takdim etti.

Yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs tarihini hukuki konularla ele alan kitap, devlet, tanınma, kendi kendini yönetme gibi Kıbrıs konusunda uygulanabilecek uluslararası hukuk ilkeleri ile Garanti Anlaşması konularını içeriyor.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Zaim M. Necatigil’in duayen hukukçulardan olduğunu ve yaptığı çalışmalarla siyasi ve hukuki açıdan hem geçmişlerine hem de geleceklerine ışık tuttuğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarından dolayı Necatigil’i tebrik etti.