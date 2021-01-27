Cuma günü tamamlanacak

Meclis Başkanlığının pandemi nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bütçe görüşmelerinin kısaltılması ve görüşmelerin 29 Ocak’ta tamamlanması kararı oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu milletvekillerine PCR testi yapılacağını söyledi.

Buna göre bugün Sayıştaylık, Ombdusman, GKK, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, KHK, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı; yarın, Dışişleri Bakanlığı, Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı; Cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçesi görüşülecek.

Manavoğlu yerine Atakan geldi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.30’da 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmek üzere toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan genel kurul Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçelerini görüştü.

İlk olarak, bilgiye sunuş bölümünde, HP Grup Başkan Vekili değişikliğine ilişkin tezkere okunarak bilgiye sunuldu. Buna göre, HP Grup Başkan Vekilliğine Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu yerine Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan başkan vekili olarak görevlendirildi.

Genel kurul daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Denktaş: Bütçeyi bir günde görüşelim

Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütününün bir günde oylanarak geçirilmesi ve Meclis’in kapatılması önerisinde bulundu.

Denktaş ayrıca, bir ya iki bölgenin kapanmasının pek bir fayda sağlamayacağını, tüm ülkenin kapanması gerektiğini dile getirdi.

Hükümete de çağrı yapan Denktaş, muhalefet ile istişare içinde olması talebinde bulundu.

Toros: Okullarda öğrenci sayısı fazla

CTP Milletvekili Fikri Toros da konuşmasında, devlet bütçesindeki en büyük ikinci kalemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Toros, devlet okulları konusunda görüşlerine yer vererek, okullarda özellikle Girne bölgesinde çok sayıda yabancı öğrencinin eğitim aldığını, iletişim ve müfredat takibinde sorun yaşadıklarını söyleyerek, bakanlığın ne gibi tedbirler alacağını sordu.

Okullardaki öğrenci sayısının olması gereken sınırın üzerinde olduğunu söyleyen Toros, buna yönelik ne yapıldığını sordu.

Toros, eğitim ve okulları çağdışı kalmış sistemlere hapsetmeme çağrısında bulundu.

Özdenefe: Eğitim kaosa sürüklendi

Görüşmede söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, eğitimin tam anlamıyla kaosa sürüklendiğini söyleyerek, Bakan Amcaoğlu’nun pazartesi eğitimin yüz yüze geçtiğini ancak bu sabah yüz yüze eğitimin duracağını ve online eğitime geçeceğini açıkladığını hatırlattı.

Cuma’dan Salıyı öngöremeyen bakanın dahil olduğu hükümetin güven vermeyeceğini savunan Özdenefe, dün yüz yüze başlayan eğitime katılmayan öğrenci ve öğretmenlerin sayısının güvensizliği ortaya koyduğunu kaydetti.

Töre: Milli kültür göz ardı edilemez

UBP Milletvekili Zorlu Töre, milli eğitim ve milli kültüre önem verildiği için bu günlere gelindiğini ifade ederek, “barış kültürüyle büyürken milli kültürü de göz ardı etmeyecekler” dedi.

Atatürk’ün Türk gençliğine hitabesinin de andın da öğrencilere öğretilmesinin ırkçılık olmayacağını söyleyen Töre, milli kültürü öğretmeden farklı ülkelerin kültürünü öğretmeye çalışmanın sorun oluşturacağını kaydetti.

Angolemli: Kriz hükümeti kurulmalı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, alınacak tüm kararların ortak alınması gerektiğini, gelinen aşamada sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu kaydederek, böyle günlerde kriz hükümeti kurulması gerektiğini ancak yine bazı ellerin karıştırmasıyla azınlık hükümeti kurulduğunu söyledi.

1980’li yıllarda bir günde yasa yapıldığını savunup “şimdi de her taraf çirkef, korona” diyen Angolemli, altyapısız bir toplum olarak gidilecek yer bulunmadığını kaydetti.

TC’nin yaptığı pandemi hastanesinin bile hala çalıştırılamadığını savunan Angolemli, bu şartlarda eğitimin ayakta durmasının da zor olduğunu söyledi.

Manavoğlu: Eğitimde de plansızlık hakim

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da, pek çok konuda olduğu gibi eğitim alanında da plansızlık ve kalite kontrolünün olmamasının yarattığı sorunlarla uğraştıklarını ifade etti.

Gülşah Manavoğlu, yüz yüze eğitim kararının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı olmadığına işaret ederek, eğitimin nasıl ve şekilde verileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Yükseköğrenim konusunda hükümetin ne gibi hazırlık yapıldığı da soran Manavoğlu, özellikle öğrenci akışının çok iyi organize edilmesi gerektiğini belirtti.

Hamzaoğulları: Temaslılar kendini saklamasın

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçe görüşmesi devam ederken söz alarak, dün sabah Yeşlköy’de bir çocuğun pozitif olduğunu öğrendiğini, çocuğun askerden geldiğini ve pozitif olduğunu bilmediği için bazı yerleri gezdiğini savunarak, temaslıların duyarlı davranarak kendilerini saklamamasını istedi.

Toplu taşımacılık iznini Milli Eğitim Bakanlığı’nın vermemesi gerektiğine, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın vermesi gerektiğine işaret eden Hamzaoğulları, toplu taşımacılık sektörü için verilen ücretleri eleştirdi.

Amcaoğlu: Eleştiri ve görüşler dikkate alınacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da pandemi sürecinde sağlıktan sonra en önemli şeyin eğitim olduğunu kaydetti. Görüş ve eleştiri ileten tüm vekillere teşekkür eden Amcaoğlu, önemli olanın takım çalışması olduğunu söyledi.

Öğretmenlere çabaları için teşekkür eden Amcaoğlu tablet eksiği olan öğrencilere gerekli materyal sağlanacağını, internet altyapısı eksikliği olan aileler için de çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Amcaoğlu online eğitim için aynı anda 7 bin girişe izin verecek altyapısı olan bir sistemin hayata geçeceğini söyledi.

Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi

Konuşmalardan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 milyar 175 milyon 490 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.