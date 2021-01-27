Bin 53 istihdam hedefleniyor

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Mustafa Serçelik, 2020 yılında Teşvik Yasası kapsamında 13 teşvik belgesi verildiğini açıkladı.

DPÖ Müsteşarı Mustafa Serçelik yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2020 yılında Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından sağlık, sanayi ve turizm alanlarında 13 yatırım projesine teşvik belgesi verildiğini kaydetti.

Bu yatırımların hayata geçmesiyle ülke ekonomisine üretim, katma değer ve istihdam katkısı sağlanacağını belirten Serçelik, teşviklerin 2’sinin sağlık, 5’inin sanayi ve 6’sının turizm sektörüne yönelik yatırımlar olduğunu ifade etti.

“2020 yılında verilen 13Teşvik Belgesi sonucunda tamamlanacak yatırımlarla yaklaşık %4’ü sağlık, %8’i sanayi ve %88’i turizm olmak üzere 1,139,747,735.-TL tutarında bir sabit sermaye yatırımı hayata geçmiş olacaktır.” diyen Serçelik, 13 yatırımın 8’inin Lefkoşa,1’inin Gazimağusa ve 4’ünün Girne’de gerçekleşeceğini açıkladı.

Söz konusu yatırımların hayata geçmesiyle 1,053 yeni istihdamın sağlanmasının öngörüldüğün belirten Serçelik, 6 turizm projesiyle sektöre 1,572 yeni yatak ilave edilmesinin planlandığını vurguladı.