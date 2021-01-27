Casino İşletmecileri Birliği (CİB) Başkanı Ahmet Arkın, Coronavirüse karşı alınan yeni önlemlerin ardından Sağlık Bakanı vakalarla ilgili bilimsel verileri açıklaması için Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çağrıda bulundu.

Arkın, "KKTC'de toplam vaka sayısının kaç tanesi casino kaynaklıdır? Bilimsel verileri açıklayın, kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın. Toplumu doğru bilgilendirin" çağrısı yaptı.

Casino İşletmecileri Birliği'nden Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yapılan çağrı şöyle:

"Kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın. Bir yıldan fazla süredir devam eden pandemi nedeniyle kaosa giren ekonomik yaşantımız, Sağlık Bakanlığı’nın veya Üst Komite’nin, sürekli değişiklik gösteren ve birbiriyle çelişen kararları nedeniyle toplumsal gerginliklere de neden olmaktadır.

Son günlerde hızla yayılan Coronavirüsün kaynaklarını açıklayın. KKTC’deki toplam vaka sayılarının kaç tanesi Casino sektöründen kaynaklanmıştır?

Çağrımız açıktır...

Sektörü sektöre, çalışanı çalışana düşüren kararlar almaktan vazgeçin. Sektörümüzü muğlak ifadelerle zan altında bırakmaktan vazgeçin. Bilimsel verileri açıklayarak, toplumu doğru bilgilendirin.

Kamusal alanda bizleri itibarsızlaştırarak, toplumsal gerginlik yaratarak, virüsten kurtulmak mümkün değildir.

Kapatacaksanız kapatın ama halka doğruları söyleyerek kapatın."