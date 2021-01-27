Rumlar rahatsız

Ankara’da temaslarda bulunan üst düzey Avrupalı yetkililerin, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne doğru, olumlu bir yaklaşım olduğunu kayda geçirdikleri ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “AB Türkiye’yi Olumlu Görüyor- Brüksel ve Berlin’den Yetkililer Ankara Tarafından Yapıcı Bir Yaklaşım Kayda Geçiriyorlar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Brüksel ve Berlin’in, Türkiye’nin gerek AB-Türkiye, gerekse Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak olumlu bir gündemle hareket ettiğini kayda geçirdiklerini yazdı.

Gazete, AB Dışişleri Bakanlarının, dün AB Dış İlişkiler Konseyinde yaptıkları görüşmede, bir yandan Türkiye’nin olumlu tutumuna, diğer yandan ise bunun devamı olması gerektiğine işaret ettiklerini de aktardı.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, dün gerçekleştirilen toplantısı esnasında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın AB Dışişleri Bakanlarını, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla gerçekleştirdikleri temaslar konusunda bilgilendirdiklerini kaydeden gazete, iki Avrupalı yetkilinin bilgilendirmesinden kısaca şunların ortaya çıktığını yazdı;

1. Türkiye tarafından AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi için bir niyet ortaya çıktı.

2. Türkiye’nin mevcut aşamada Doğu Akdeniz’deki ihlallerine son verdiği görülüyor ve Yunanistan’la istikşafi görüşmeler başladı

3. Ankara, AB’nin Kıbrıs müzakereleri ile müzakerelerin yeniden başlamasına müdahil olması konusunda olumlu bir niyete sahip gibi görünüyor, aynı zamanda müzakerelerin arzu edilen hedefi konusunda ‘dogmatik olmadıklarını’ söylüyorlar.”

Gazete AB Dışişleri Bakanlarının Türk tarafına “olumlu bir işaret” koydukları esnada, İstanbul’da ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin başladığını ekledi.