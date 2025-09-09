Ödüller verildi

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği tarafından organize edilen at yarışları önceki gün gerçekleştirildi.

Alayköy’de bulunan hipodromda gerçekleştirilen birinci koşu Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Koşusu, ikinci koşu ise Bayram Hamiyet Görgü Anı Koşusu şeklinde yapıldı.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

1. Koşu – Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Koşusu

1. Royal Secret

• At Sahibi: Mustafa Karşılı

• Jokey: Olgun Öztürk

• Antrenör: Fikret Atilla

• Sponsor: Mustafa Karaderi

2. Thomas Fly Kid

• At Sahibi: Erşan Göçer

• Jokey: Onur Ulaş

• Antrenör: Erşan Göçer

• Sponsor: Serkan Ömerağa

3. Merak Etme Sen

• At Sahibi: Defne Ömerağa

• Jokey: Ahmet Ömerağa

• Antrenör: Necati Kasap

• Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

2. Koşu – Bayram Hamiyet Görgü Anı Koşusu

1. Lara Croft Memory

• At Sahibi: Nazım Ertürk

• Jokey: Mehmet Değirmencioğlu

• Antrenör: Biray Dereseven

• Sponsor: Stage Cars

2. Jr. Erşan

• At Sahibi: Erşan Göçer

• Jokey: Onur Ulaş

• Antrenör: Erşan Göçer

• Sponsor: Serkan Ömerağa

3. Yaz Kızım

• At Sahibi: Defne Ömerağa

• Jokey: Yaşar Ömerağa

• Antrenör: Necati Kasap

• Sponsor: Çağkan Yapı İskele Sistemleri

