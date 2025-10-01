Hatice’ye az bile

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Sonbahar Yaşlı Bakım Evi’nde 15 Şubat 2024 tarihinde yaşlı bir adama karşı işlenen şiddet olayı, Gazimağusa Ceza Mahkemesi’nde görülen davada hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, yaşlı bakım evi çalışanı Hatice Öğüt’ü, 99 yaşındaki Ş.D.’yi başına ve vücudunun çeşitli yerlerine defalarca vurarak darp etmekten suçlu bularak bir yıl hapse mahkûm etti.

Mahkeme kararında, sanığın eyleminin yaklaşık 15 dakika sürdüğü, bu süre zarfında mağdura yönelik herhangi bir acıma veya pişmanlık göstermediği vurgulandı. Suçun, anlık bir öfke ile işlenebilecek bir davranış olmadığı, planlı ve kasıtlı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek, ağırlaştırıcı bir unsur olarak değerlendirildi.

Mahkeme; bakıma muhtaç yaşlı bir kişiye yönelik bu tür davranışların hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini ve sanığa hapis cezası dışında bir yaptırım uygulanamayacağını ifade etti. Hafifletici nedenler göz önünde bulundurularak sanığa bir yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, kararında özellikle yaşlı bakım evi personelinin, bakıma muhtaç yaşlılara karşı sorumlulukları bulunduğunu ve bu sorumluluğun ihlali durumunda cezai yaptırımların kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Heyet, sanığın suç işleme biçimi ve mağdura yönelik şiddetin boyutu dikkate alındığında, verilen cezanın adil ve orantılı olduğunu belirtti.

Olayın ayrıntıları

Olay, 15 Şubat 2024 tarihinde, saat 04.30 ile 07.00 arasında Sonbahar Özen Yaşlı Bakım Evi’nde meydana geldi. Sanık bakım evinde rahat durmadığı ve uyumadığı gerekçesiyle 99 yaşındaki Ş.D.’yi başına ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurarak darp etti. Darbın ardından Ş.D., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda tespit edilen darp izlerinin hastane polisi tarafından bildirilmesi sonrası olay açığa çıktı.

Olayın ardından tutuklanan sanık, ilerde yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

