Bir kez daha uyardı

Rum Ekonomi Bakanı Makis Keravnos, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında deniz al-tından döşenecek kablolarla elektrik bağlantısı yapılmasını öngören “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin sürdürülebilir olmadığına dair açıklamalarını yineledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre; proje için para verilmesi ve fon ayrılmasının risk teşkil ettiğini dile getiren Rum bakan, projenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen çalışmalar bulunduğuna işaret etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Keravnos, proje için ne kadar para verildiğinin kendisine sorulması üzerine, projeyle ilgili risk olmasından ötürü Rum hükü-meti tarafından para verilmediğini dile getirdi.

Projenin neden riskli olduğunun kendisine sorulması üzerine, konuyla ilgili olarak hala bir tartışma olduğunu düşündüğünü ve paranın verilmesi halinde bunun risk teşkil ettiğini belirten Keravnos, projenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen çalışmalar olduğunu yineledi.

Keravnos projede ilerleme olmaması durumunda elektrik bağlantısı maliyetinin Rum Yönetimi tarafından karşılanması senaryosuyla ilgili soruya yanıtında ise, bütçenin hazırlanması sırasında değerlendirilen iç ve dış tehlikelerden hali hazırda söz ettiğini belirterek, bunların arasında GSI projesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “GSI ve Vasiliko Maliyeyi Tehdit Ediyor- Keravnos’un Endişe ve Uyarıları Yeniden Canlanıyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Maliye Bakanı Keravnos’un 2026 yılı bütçesinin bakanlar kurulu tarafından onaylanmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Great Sea Interconnector (GSI) projesi karşısındaki olumsuz tutumu konusunda bir kez daha oldukça net olduğunu yazdı.