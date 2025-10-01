Devamı gelecek

Gazimağusa ve Gönyeli-Alayköy belediyeleri, öğrenci sağlığının korunması ve hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla kent genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Her iki belediye de denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu.

Zabıta ekipleri, denetimlerde kantinlerin genel hijyen koşullarını, kantin çalışanlarının sağlık kartlarını ve iş yeri çalıştırma izinlerini kontrol etti. Ürünlerin ambalajları ve son kullanma tarihleri de incelenirken, mevzuata aykırı durumlarda gerekli uyarılar yapıldı. Belediye yetkilileri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Her iki belediye de denetimlerin yalnızca kontrol amacı taşımadığını, aynı zamanda öğrencilerin sağlığını korumak ve kantinlerde güvenilir bir gıda ortamı oluşturmak için düzenli olarak sürdürüleceğini duyurdu. Kantin işletmecilerine hijyen, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı ifade edildi.