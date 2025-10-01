Hayran bıraktı

Girne Arkın Group Fest 25 kapsamında düzenlenen Cimnastik Şöleni, izleyenlere renkli ve enerjik anlar yaşattı. Etkinlik, yaklaşık 400 sporcunun farklı yaş kategorilerinde sahne almasıyla gerçekleşti.

Girne Amfi Tiyatro’da düzenlenen şölende, çocuklardan gençlere kadar farklı yaş gruplarından sporcu-lar, özenle hazırlanmış koreografilerini sergiledi. Performanslar, hem teknik başarıları hem de görsel efektleriyle dikkat çekti. Seyirciler, sporcuların gösterilerini büyük bir ilgi ve alkışlarla takip etti.

Etkinlik boyunca sporcuların koordineli hareketleri, estetik duruşları ve enerjik sunumları, katılımcılara adeta bir görsel şölen sundu.



