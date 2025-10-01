Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nicos Hristodulidis’in son dönemdeki açıklama ve politikalarının, Kıbrıs Türk halkını ekonomik açıdan baskı altına almayı hedeflediğini söyledi.

Tatar, Rum tarafının yalnızca siyasi söylemlerinde değil, ticaretten üretime, geçişlerden yatırımlara kadar her alanda bir abluka siyaseti izlediğini belirterek, “Bu yaklaşımın adı açıktır: Kıbrıs Türkü’nü ekonomik olarak boğma siyaseti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis’in özellikle Ürdün’e KKTC’den hellim alımını durdurduğu için teşekkür etmesini bu siyasetin en açık örneği olarak nitelendirdi.

“Rum Yönetimi bir yandan dünyaya barış ve diyalog mesajları verirken, diğer yandan Kıbrıs Türk üreticisini hedef alan baskıcı girişimlerde bulunmaktadır. Hellim meselesi, Rum’un gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

Yeni bir gasp girişimi

Tatar, yalnızca hellim değil, Kıbrıs’ın dünyaca bilinen kırmızı toprak patatesi konusunda da Rum tarafının benzer bir politika izlediğini belirtti.

Rum Yönetimi’nin bu ürünü Avrupa Birliği nezdinde tescil ettirmeye çalıştığını hatırlatarak, “Amaçları Kıbrıs Türkü’nün yıllardır ürettiği patatesi AB pazarından dışlamaktır. Bu, halkımızın emeğini hiçe sayan, açıkça yeni bir gasp girişimidir” dedi.

Cumhurbaşkanı, Yeşil Hat Tüzüğü konusunda da Rum Yönetimi’nin sürekli engeller çıkardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Kıbrıs Türk halkının kalkınmasında önemli olan inşaat sektörünün de uzun süredir Rum’un sistematik baskılarına maruz kaldığını söyledi. Hukuku siyasete alet ederek açılan davalar ve hapis tehditleriyle yalnızca yatırımcıları değil, halkın meşru haklarını da hedef aldığını ifade eden Tatar, bu konuda aktif bir mücadele yürüttüğünü belirtti.



Girişimlere devam edilecek

Tatar, seçimlerin ardından AB kurumlarının yanı sıra Avrupa Konseyi’nde de hukukçularla birlikte girişimlere devam edileceğini ve uluslararası bilgilendirme kampanyalarının devreye sokulacağını ifade etti. İnşaat sektörünün yatırımlarının ve ekonomik üretimin yasalar kapsamında devletin güvencesi altında olduğunu vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini her platformda savunacaklarını belirtti.



Bu zihniyete sessiz kalınmamalı

“Rum’un bütün bu baskıcı politikaları, barış ve çözüm söylemleriyle taban tabana zıttır” diyen Tatar, uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulundu:

“Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, üreticisinin elinden ekmeğini almaya çalışan bu zihniyete sessiz kalınmamalıdır. Haklı olanın yanında her zaman güçlü bir halk iradesi vardır. Kıbrıs adasında iki taraf arasındaki ilişkiler adil ve eşit bir zemine oturmadıkça, kalıcı bir uzlaşma olmasını beklemek mümkün değildir.” diye konuştu.

YDP kuruluş yıl dönümünü kutladı, Tatar da katıldı

Bu arada Tatar, Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), 9. kuruluş yıl dönümünü kutlamasına katıldı.

Girne'de düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Başbakan Ünal Üstel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen yıldönümü yemeğinde, “iki devletli çözüm vizyonuna tam destek” vurgusuyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9. yılın Yeniden Doğuş Partisi’ne hayırlı olmasını diledi.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da kendilerine küskün olan ve Ersin Tatar’ın rakiplerine oy vereceğini söyleyen seçmene seslenerek, bu seçimin milli mesele olduğunu kaydetti.

Toplantı ya da katıldı

Öte yandan Tatar, Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu’nun (TEMFED) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği ikinci başkanlar kurulunun açılış toplantısına katıldı.

