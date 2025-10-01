‘Eşitlik sağlanacak’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kaplıca’da bölge halkıyla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı ve soruları yanıtladı. Erhürman, karma evliliklerden doğan çocukların haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi. Herkesin eşit hakla-ra sahip olduğu bir gelecek için söz verdiklerini de belirten Erhürman, koşullar ne olursa olsun bir Kıb-rıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara, Kıbrıslı Türk çocuğun da sahip olacağını vurgu-ladı.

CTP’den verilen bilgiye göre; Erhürman’a ziyaretlerinde Genel Sekreter Erkut Şahali, Toplumcu Demok-rasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Kaplıca’daki konuşmasında halka “Gelin yol arkadaşı olalım, bu yolu birlikte yürüyelim. Birleştirip bü-tünleştirelim. Bu ülkeyi artık doğru, dürüst yönetelim” çağrısında bulunan Erhürman, son beş yılın müzakeresiz geçtiğini ve bunun övünülecek bir durum olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın karma evliliklerden doğan çocukların hakları konusunda ilerleme sağla-madığını ifade eden Erhürman, “Sayın Tatar’ın umurunda olmayabilir ama benim umurumdadır. Hris-todulidis’e bu çocuklarımızın haklarını yedirtmeyeceğiz” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in birçok ülkeyle, özellikle İsrail ile anlaşmalar yaptığını anımsatan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın bu ada barut fıçısına çevrilemez. Ege-menlik haklarının peşinde olan biziz. Sayın Tatar oturup seyretti, Sarayönü’nde konuşmakla yetindi. Bu ada bizim de adamızdır. İki eşit kurucu ortaktan biriyiz, hiç kimse bunu değiştiremez. Ne Baf’tan ne Limasol’dan vazgeçeriz. Her yerde hakkımız vardır” şeklinde konuştu.

Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamında son beş yılın boşa geçtiğini savunarak, “Sayın Tatar her alanda beş yılı boş geçirdi. Hazır olun, 20 Ekim itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ciddiyet gelecek. Cum-hurbaşkanlığında laubalilik değil, ciddiyet olacak” ifadesini kullandı.

Çocuklar aynı haklara sahip olacak

Herkesin eşit haklara sahip olduğu bir gelecek için söz verdiklerini de belirten Erhürman, koşullar ne olursa olsun bir Kıbrıslı Rum çocuğun sahip olduğu tüm hak ve olanaklara, Kıbrıslı Türk çocuğun da sahip olacağını vurguladı. Erhürman, “Bundan asla ödün vermeyiz” dedi.

“Çocuklarımız arasında, annelerinin, babalarının kiminle, nerede evlendiğinden ya da doğum yerinden hareketle ayrımcılık yapılmasına asla izin vermeyiz” diyen Erhürman, insanları ötekileştirmeye ve ay-rıştırmaya çalışanların karşısında dimdik duracaklarını kaydetti.