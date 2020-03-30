İçte de dışta da MTG

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de mücadele eden 16 takım iç ve dış saha maçları ile 22 haftayı tamamladılar. Bazı takımlarımız iç ve dış sahalarda 10, 11 ve 12 maç yaptılar.

Geride kalan 22 haftanın genelinde olduğu gibi iç ve dış sahada büyük bir puan farkı ile lider olan Mağusa Türk Gücü olurken hem iç sahada hem de dış sahada 28’er puan topladı.

İç sahada:

Mağusa Türk Gücü 11 maçta en fazla gol (40) atan, en az gol (9) yiyen ve en fazla puan (28) toplayan takım.

G.Gücü 12 maçta en az gol (12) atan, en çok gol yiyen (29) ve an az puan (9) toplayan takım.

Dış sahada:

Mağusa Türk Gücü 11 maçta en fazla gol (33) atan ve en fazla puan (28) toplayan takım.

T.Ocağı 10 maçta en az gol (11) yiyen takım.

Çetinkaya 11 maçta en az gol (12) atan takım.

Hamitköy 12 maçta, Düzkaya 10 maçta en az puan (4) toplayan takımlar.

Hamitköy 12 maçta en fazla gol (36) yiyen takım.