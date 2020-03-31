Vaka sayısı 750 bini geçti

Dünya genelini etkileyen Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bini, virüs bulaşan kişi sayısı 750 bini geçti, iyileşenlerin sayısı ise 152 bin oldu.

İtalya'da ölü sayısı 812 artarak 11 binin üzerine çıktı. İspanya'da son 24 saatte 812 İran'da ise 117 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün tüm dünyaya yayıldığı yer olan Wuhan'da vaka sayısında hızlı bir düşüş yaşanıyor. Şehirde 6 gündür yeni vaka görülmezken Çin genelinin normal hayata dönmeye başladığı belirtiliyor.

Dünya genelinde ülkelerin insan hayatını tehdit eden Coronavirüs ile savaşı devam ediyor.

ABD'de 322 ölü

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e çıktı.

Covid-19 salgınında ilk sıraya yerleşen ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 369 artışla 143 bin 55'e, ölü sayısı 322 artarak 2 bin 513'e ulaştı.

En genç ölüm

Portekiz’in Ovar kentinde 14 yaşındaki bir çocuk, Coronavirüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vitor Godinho isimli çocuk, Avrupa’da virüsten hayatını kaybeden en genç kişi oldu.

Portekiz Futbol Federasyonu, futbol oynayan Godinho için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fransa’da 16 yaşındaki Julie Alliot isimli bir kız, Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İspanya'da ölü sayısı 7 bini aştı

İspanya, 85 bin 195 vakayla Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke oldu.

İspanyol hükümeti, Covid-19'la mücadele kapsamında zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetleri salı gününden itibaren iki hafta için "durdurma kararı" aldı.

İspanya tarihinde ilk defa yapılacak tüm ekonomik faaliyetlerin durdurulmasının, ülkeye maliyetinin aylık 49 milyar euro olacağı ve 240 bin şirketin geleceğini riske atacağı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığındaki Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezinin Genel Direktörü Fernando Simon'un da Covid-19 testi pozitif çıktı.

İran'da ölümler artıyor

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran'da virüsle mücadele kapsamında 5 acil durum senaryosu hazırlandı. En iyimser senaryoya göre ülkede en az 5 bin insan daha Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedecek. Haziran ayına kadar süreceği belirtilen salgının en kötü senaryoda 111 bin kişinin canına mal olması öngörülüyor. Ülkede şimdiye kadar corona virüse bağlı can kayıpları 2 bin 700'ü aştı.

Wuhan normale dönüyor

İlk kez 2019'un Aralık ayında Wuhan'da, Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülen Coronavirüs hızla ülke geneline beraberinde de dünyaya sıçradı.

150'den fazla ülkeye sıçrayan Coronavirüs ile ülkelerin savaşı devam ederken Wuhan 6 gündür yeni vaka bildirmedi.

Wuhan kentinde yeni vaka sayısındaki hızlı düşüş, salgınına karşı alınan önlemlerin büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.

Çin genelinde ise şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 304 olurken güncel vaka sayısı ise 81 bin 470 olarak yer alıyor.