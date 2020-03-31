Endişe başladı

Coronavirüsünden 3 bin 300 kişinin hayatını kaybettiği Çin’de, vaka sayılarının azalması kutlanıyor. Ancak ülke genelindeki karantinanın kaldırılmasının ardından, salgının başlamasına sebep olduğu düşünülen hayvan pazarları tekrar faaliyete geçti.

2 bin 691 etkin vakanın bulunduğu Çin, ülkesinde salgının yayılımının yavaşlatılmasını kutlarken, üç ay önce salgının başladığı düşünülen vahşi hayvan et pazarlarını tekrar açtı. Söz konusu olan pazarda, gelecekteki salgınları önlem için hijyen standartlarını yükseltmek adına bir girişim olmadan, dün rahatsız edici görüntüler yaşandı. Çin’in Wuhan kentinde başlayan salgın dünya çapında birçok insanı evlerine kilitlenmek zorunda bıraktı. Daily Mail’de yer alan habere göre Pazar günü bir muhabir, Çin’in güney batısındaki Guilin’de halkın bir kapalı pazara akın ettiğini izledi. Haberde, farklı türdeki hayvanların kafeslerinin üst üste yığıldığı belirtildi. Dongguan kentindeki bir başka et pazarında ise Perşembe günü, bir ilaç satıcısı salgına neden olduğu düşünülen yarasalar, akrepler ve diğer birçok benzer canlıyla fotoğraflandı.

Salgının bittiğine inanıyorlar

Çin’deki resmi istatistiklere göre neredeyse hiç yeni Coronavirüs vakası yok. Şok edici görüntüler, Çin’in ülke çapındaki kilitlenmeyi kaldırmasının ardından geldi. Çin ekonominin düzelmesi için insanları günlük yaşama geri dönmeye teşvik etti.

Guilin’deki pazar, alışveriş yapanlarla ve kedi, köpek eti satanlarla doluydu.

Daily Mail için fotoğrafları çeken muhabirlerden biri “buradaki herkes salgının bittiğine inanıyor ve artık onlar için endişelenecek bir şey yok” dedi. Dongguan’ı ziyaret eden muhabir ise “piyasalar, salgın öncesi ile aynı şekilde faaliyete geçti. Tek fark, güvenlik görevlilerinin daha önce olmayan, fotoğraf çeken kişileri durdurmaya çalışması” diye anlattı pazardaki durumu.

İlk Coronavirüs vakasının Wuhan’da bir pazarda olduğu öne sürüldü. Ancak salgın yetkililer tarafından haftalarca gizlendi ve daha sonra Coronavirüsten ölen 33 yaşındaki Doktor Li Wenliang dahil olmak üzere bazı kişiler insanları uyarmak için salgını açıkladılar.

Çin’deki enfeksiyon oranlarındaki çarpıcı düşüşün arından, hükümet salgının Çin’de başlamadığına dair olan komplo teorilerini desteklemeye başladı.