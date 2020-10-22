Güzel bir temenni

Türkiye’deki Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC'de geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıları karşısında sessiz kalan Batı ülkelerine tepki göstererek, "Bu haksız, vahşi saldırılar karşısında sessiz kalanlar veya bu saldırıların yanında yer alanlar ileride tarih önünde hesap vereceklerdir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC'de geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ersin Tatar'ın seçilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ersin Tatar, tavrını açık şekilde ortaya koymuş, Türkiye ile birlikte hareket etmeyi benimsemiş bir insanımız. Şu anda KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı. Ümit ederiz ki onun zamanında KKTC bağımsız bir cumhuriyet olarak sadece bizim tarafımızdan değil, diğer ülkeler tarafından da tanınır. Kıbrıs'tan bizim vazgeçmemiz mümkün değildir. Bugün Kıbrıs'ın önemi geçmişe nazaran çok daha iyi anlaşılmış vaziyettedir. 1974 ruhu bizim ve Türk insanın kalbinde o diriliğini korumaktadır."