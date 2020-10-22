Gerilim politikası

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’de yeniden arama faaliyetlerine başlamasını gerekçe gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin ertelenmesini ve silah ambargosunun başlamasını istedi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dendias, Avrupa Komisyonu’na “Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’ye karşı alınabilecek önlemler veya Gümrük Birliği’nin tamamen ertelenmesine dair bir hatırlatma mektubu gönderdi. AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin sözcüsü, Dendias’ın ilgili mektubunun ellerine geçtiğini, Komisyon’un, içeriğini inceledikten sonra mektuba cevap vereceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da, Komisyon’un ve Yüksek Temsilci Borrell’in Dendias’tan ikinci bir mektup aldığını söyledi ancak mektubun içeriğini açıklamak istemediğini belirtti.

Stano’dan, Dendias’ın Alman dengi Heiko Maas’a gönderdiği, Türkiye’ye karşı silah ambargosu ihtimali ile ilgili üçüncü mektubunu yorumlaması istendi. Stano Konsey’in bu konuda 13 Ekim 2019’da aldığı kararı hatırlattı, Zirve’deki görüşmeyi adres gösterdi ve bu konuda yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

Politis haberi “AB-Türkiye… Gümrük Birliği Baskı Unsuru” başlığıyla birinci sayfasından “Atina Türkiye’ye karşı gümrük birliği silahını çekmeye karar verdi, bunun paralelinde Ankara’ya silah ambargosu uygulanmasını istedi. Dün Atina ve Lefkoşa bu konudaki Türkiye-AB karma komite toplantısını engelledi ” yorumuyla aktardı.

Ambargodan sonuç alınamadı

Gazete iç sayfasında “Atina Baskı Unsuru Arıyor” başlığı altında detaylandırdığı haberinde Dendias’ın, Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması talebinde bulunduğu mektubu yalnız Alman Dışişleri Bakanı’na değil İtalyan ve İspanyol denklerine de gönderdiği bilgisini verdi.

Haberde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye silah ambargosu uygulanmasını Avrupa Konseyi toplantısında Avrupalı liderlere önerdiği ancak şu ana kadar herhangi bir sonuç almadığı da hatırlatıldı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Sigma”ya yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve Kıbrıs dün için planlanan Türkiye-AB Karma Komite toplantısının iptalini istedi ve başardı” dedi.

Alihtia haberi “Yunanistan Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin Ertelenmesini ve Silah Ambargosu İstiyor… Kıbrıs’la Birlikte Dünkü Görüşmeyi Bloke Etti… Oruç Reis’in Yeni Çıkışından Sonda Diplomatik Karşı Atak” başlık ve spotlarıyla aktardı.