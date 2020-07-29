Kartal rahat turladı 1-4

Yer: 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Kerem Eran, Cemal Sarı, Burak Mandıralı

Türk Ocağı: Cenk, Ali(DK 68 Akın), Bilal, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek(DK 58 Hüseyin Erkan), İbrahim, İdan(DK 31 Doğukan), Remzi, Oha(DK 68 Ali Avcısoyu), Levan(DK 68 İsmet).

Yenicami: Ercan, Hüseyin, Mehmet Göktaş( Dk. 62 Farouk), Mahmut, Hasan(Dk. 80 Mahmut Amasyalı), Hascan, Aminu, Fırat(Dk. 80 Hasan Evren), Abaka, Tansel(Dk. 72 Mehmet Altın), Ebuka.

Kırmızı Kart: DK 56 Cenk(Türk Ocağı)

Goller: DK 88 Ali Avcısoyu(Türk Ocağı)Dk. 18 Abaka, Dk. 45 Fırat, Dk. 45+3,90+4 John Ebuka(Yenicami).

Beyzade ÜNALMIŞ

Nicosia Kıbrıs Kupası ilk maçın 0-0 eşitlikle tamamlandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini farklı mağlup eden Yenicami adını finale yazdırdı.

18.Dk: Yenicami kontra atağında savunmada İlker’in ters vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Abaka takımını öne geçirdi.0-1

45.Dk: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Fırat ceza alanı dışından etkili vuruşu sonrasında farkı ikiye çıkardı.2-0

45+3.Dk: Bir başka Yenicami kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan John Ebuka yaptığı vuruşta farkı üçe çıkardı.3-0

81.Dk: Yenicami atağında Aminu’nun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

88.Dk: Türk Ocağı kontra atağında kaleci Ercan’dan dönen topu Ali Avcısoyu filelere gönderdi.1-3

90+4.Dk: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Ebuka topu ağlara göndererek skoru tayin etti.1-4

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı 1-4 kazanan Yenicami adını finale yazdıran ilk takım oldu.