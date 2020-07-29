Kartal rahat turladı 1-4

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Kupa yarı final rövanş maçında Yenicami aldığı galibiyetle adını finale yazdırdı 

Kartal rahat turladı 1-4
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 Yer: 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Kerem Eran, Cemal Sarı, Burak Mandıralı
Türk Ocağı: Cenk, Ali(DK 68 Akın), Bilal, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek(DK 58 Hüseyin Erkan), İbrahim, İdan(DK 31 Doğukan), Remzi, Oha(DK 68 Ali Avcısoyu), Levan(DK 68 İsmet).
Yenicami: Ercan, Hüseyin, Mehmet Göktaş( Dk. 62 Farouk), Mahmut, Hasan(Dk. 80 Mahmut Amasyalı), Hascan, Aminu, Fırat(Dk. 80 Hasan Evren), Abaka, Tansel(Dk. 72 Mehmet Altın), Ebuka.
Kırmızı Kart: DK 56 Cenk(Türk Ocağı)
Goller: DK 88 Ali Avcısoyu(Türk Ocağı)Dk. 18 Abaka, Dk. 45 Fırat, Dk. 45+3,90+4 John Ebuka(Yenicami).

Beyzade ÜNALMIŞ
Nicosia Kıbrıs Kupası ilk maçın 0-0 eşitlikle tamamlandığı karşılaşmanın rövanşında rakibini farklı mağlup eden Yenicami adını finale yazdırdı.
18.Dk: Yenicami kontra atağında savunmada İlker’in ters vuruşu direkten dönerken, dönen topu iyi takip eden Abaka takımını öne geçirdi.0-1
45.Dk: Yenicami’nin kalabalık adamla geliştirdiği atakta Fırat ceza alanı dışından etkili vuruşu sonrasında farkı ikiye çıkardı.2-0
45+3.Dk: Bir başka Yenicami kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan John Ebuka yaptığı vuruşta farkı üçe çıkardı.3-0
81.Dk: Yenicami atağında Aminu’nun vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
88.Dk: Türk Ocağı kontra atağında kaleci Ercan’dan dönen topu Ali Avcısoyu filelere gönderdi.1-3
90+4.Dk: Yenicami kontra atağında ceza alanı içerisinde Ebuka topu ağlara göndererek skoru tayin etti.1-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle karşılaşmayı 1-4 kazanan Yenicami adını finale yazdıran ilk takım oldu. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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