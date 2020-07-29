Üreticiler Başbakanlık'a davet edildi

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Hayvan üreticilerinin eylemi öncesinde Başbakanlık devreye girdi... Naimoğluları ve ekibi toplantıya davet edildi

Üreticiler Başbakanlık'a davet edildi
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Ömer KADİROĞLU
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmaması nedeniyle SÜTEK önünde yapmaya hazırlandığı eylem öncesinde Başbakanlık devreye girdi.
Başbakan Ersin Tatar’ın Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları ve yönetimini toplantıya çağırdığı öğrenildi.
Birlik önünde eylem için toplanan hayvan üreticilerini beklemeye davet eden Naimoğluları, “Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz gidip görüşeceğiz. Sorunlarımızı onlar da biliyor. Eğer bir açılım yapılmazsa eylemimiz gerçekleşecek” diyerek Birlik binasından ayrıldı.
Naimoğluları ve yönetimi Başbakanlık’taki görüşme sonrasında bir açıklama yapacak
Hayvan üreticileri sütlerin alınması ve ödemeler konusunda yaşanılan sorunlar nedeniyle eylemlilik sürecine başlamıştı

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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