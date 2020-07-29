Üreticiler Başbakanlık'a davet edildi

Ömer KADİROĞLU

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılmaması nedeniyle SÜTEK önünde yapmaya hazırlandığı eylem öncesinde Başbakanlık devreye girdi.

Başbakan Ersin Tatar’ın Birlik Başkanı Mustafa Naimoğluları ve yönetimini toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Birlik önünde eylem için toplanan hayvan üreticilerini beklemeye davet eden Naimoğluları, “Ben ve yönetim kurulu üyelerimiz gidip görüşeceğiz. Sorunlarımızı onlar da biliyor. Eğer bir açılım yapılmazsa eylemimiz gerçekleşecek” diyerek Birlik binasından ayrıldı.

Naimoğluları ve yönetimi Başbakanlık’taki görüşme sonrasında bir açıklama yapacak

Hayvan üreticileri sütlerin alınması ve ödemeler konusunda yaşanılan sorunlar nedeniyle eylemlilik sürecine başlamıştı