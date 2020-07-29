Müteahhitler imar planından haber bekliyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Başbakanlık önündeki eyleminde ikinci gün… Kamu ihalelerindeki sıkıntılar, devlet ödemelerindeki sorunlar ve Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesinden dolayı yapılan eylem devam ediyor. Başbakanlık önünde açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dün 3 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, “Umut ediyoruz ki bayrama kadar sorunlar çözülsün” şeklinde konuştu.

Gürcafer en önemli sorunun imar planı olduğunu belirterek, dünkü toplantıda imar planı dışında kalan konularda yol alındığını söyledi. Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Gürcafer, bu yöndeki sorunların bayramdan önce çözülmesini ümit ettiklerini kaydetti.

İmar planı konusunda UBP’nin çalışmasını tamamladığını ve İçişleri Bakanlığı’na sunacağı duyumu aldıklarını söyleyen Gürcafer bunun olumlu olduğunu belirtti.

Başkan Gürcafer, Hükümetin bu konuda alacağı karara göre kendilerinin de yol haritasını belirleyeceğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020, 11:54