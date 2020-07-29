Akar’dan net mesaj

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin dahil edilmediği enerji projelerinin, "başarısızlığa mahkum" olduğunu söyledi.

Akar’dan net mesaj
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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Türkiye’nin Milli Savunma Stratejisi ve Bölgedeki Son Gelişmeler" başlıklı panelde değerlendirmelerde bulundu.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin neredeyse 1800 kilometre sınırının olduğuna dikkati çeken Akar, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi enerji denklemin dışında tutan enerji projeleri başarısızlığa mahkumdur. Biz bölgede barış ve istikrarın, diyalog ile başarılabileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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