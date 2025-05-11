Ateşkes ihlal edildi

Pakistan ordusu Hindistan'a karşı misilleme operasyonuna başladıktan saatler sonra ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Saatler sonra Hindistan, Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü.

Pakistan güvenlik kaynaklarına göre Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Hindistan topraklarını hedef alan bir operasyon başlattı. Kaynaklar, uçakların Hindistan'ın S-400 füze savunma sistemlerini başarıyla vurduğunu belirtti.

Hint ordusu da yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Pencap'taki bir hava üssünü hedef almak için yüksek hızlı füze kullandığını duyurdu.

Ordunun açıklamasında, "Karşılık olarak Hindistan Pakistan'daki radar sistemlerini ve teknolojik üsleri hedef aldı. Pakistan 26 noktada hava saldırısı denedi. Hint Keşmir'deki sağlık ve eğitim tesislerini hedef aldı" denildi.

Hindistan'ın topçu ateşine karşılık Pakistan ordusuna zarar verdiğini öne süren ordu, Pakistan'ın sınırdaki asker konuşlandırmasını artırdığını bildirdi. Hint ordusu, "Bazı Hint askeri üslerindeki ekipman ve personelde sınırlı hasar meydana geldi" diye ekledi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de son 12 saatte 13 sivilin öldürüldüğü, 50'sinin yaralandığı bildirildi.

Trump duyurdu

Bu açıklamalardan saatler sonra ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın tam ve acil bir ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishak Dar da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iki ülkenin derhal geçerli olmak üzere ateşkes konusunda anlaştığını söyledi ve "Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden bölgede barış ve güvenlik için her zaman çaba gösterdi" dedi.

Pakistan ateşkesi ihlal etti

Ateşkes haberinden saatler sonra Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'den patlama sesleri duyuldu.

Reuters Haber Ajansı'nın bölgedeki muhabirine göre, Hindistan'a bağlı Cammu kenti İHA saldırılarının hedefi oldu. Cammu Keşmir bölgesinin başbakanı Ömer Abdullah, Srinagar kentinde de patlamalar duyulduğunu bildirdi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi. Jaishankar, Pakistan'a ihlalleri durdurma çağrısı yaptı.

Jaishankar, Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini de belirtti.