Çılgına döndü

Suna ERDEN

Alsancak’ta meydana gelen olayda 68 yaşındaki İranlı Behrouz Shahabi, eşi R.K. (48) ve kızı S.K.’yi (27) önce bıçakla kovaladı, ardından ölümle tehdit etti. Kendileriyle yaşamak istemediği gerekçesiyle eşi ve kızını yaşadıkları apartmanda kovalayan zanlı şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 9 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Alsancak’ta Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisiyle yaşamak istemeyen eşini ve karısını bıçakla apartmanın içerisinde kovaladığını, bu esnada “sizi öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının apartmandan dışarıya çıkan eşi ve kızına, ikametgahının penceresinden her yerden duyulabilecek şekilde hakaret içerikli sözler söylediğini de aktardı. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının eşi ve kızı tarafından kendilerine teslim edilen video ve fotoğraflarda zanlının elinde bıçak olduğunun görüldüğünü açıkladı. Polis, ayrıca çevre güvenlik kamerası görüntülerinde de zanlının bıçakla görüldüğünü söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında “şiddet tehdidi, kanunsuz bıçak taşıma, itale-i lisan” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

