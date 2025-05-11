Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi Bölgesi’nde dün gece meydana gelen kazada biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, Engin Tolungüç isimli sürücünün dikkatsizliği sonucu biri çocuk 2 yayaya çarpması sonucu meydana geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, Engin Tolungüç, yönetimindeki FZ 718 plakalı araçla, Suriçi Bölgesi’nde, Gazi İlkokulu önünde, dikkatsizliği sonucu Ramazan İlhan ve 9 yaşındaki Rayan Rezapoughram isimli 2 yayaya çarptı.

FZ 718 plakalı araç daha sonra yolun sağındaki kaldırım üzerine devrildi. Kaza sonucu yaralanan Ramazan İlhan ve 9 yaşındaki Rayan Rezapoughram, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

