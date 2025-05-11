‘Öğrenci ve turist azaldı’

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında gelen turizm ve yükseköğrenim esnafı ve çarşıyı ayakta tutan iki unsur olsa da son zamanlarda azalan turist ve öğrenci sayısı birçok iş kolunu kötü etkiliyor. Bu iş kollarından biri olan taksicilik mesleği de azalan turist ve öğrenci sayısından dolayı zor zamanlar yaşıyor. Gazimağusa’da taşımacılık yapan taksiciler, öğrenci ve turist sayısındaki azalmayla birlikte işlerinin bitme noktasına geldiğini dile getirdi. Taksiciler, Gazimağusa’nın kumsalları, doğası, denizi, tarihi yapılarıyla ülkenin en güzel şehri olmasına rağmen turizm kenti haline getirilemediğini ifade etti. Kentin güzel özelliklerinin kullanılmamasından dolayı turist sayısında azalma olduğunu ifade eden taksiciler, üstüne öğrenci sayısında da düşüş olunca iyice zora girdiklerini dile getirdi.

Ne dediler…?

Mahmut Coşkun

“Gazimağusa deniziyle, sahiliyle, tarihi yapılarıyla çok güzel bir şehirdir. Bu değerlendirilerek kent turistik bir şehir haline getirilebilir. Bizim de işlerimiz böylece canlanabilir. Sadece turist değil öğrenci sayısında da düşüş vardır. Bunun nedenini bilmiyoruz ama hem turist hem öğrenci azalınca taksiciler zor duruma girdi. Sadece biz de değil, dolmuşçular, esnaf ve birçok sektör bu durumdan kötü etkileniyor.”

Erdem Akten

“Biz öğrenciye çalışıyoruz ancak öğrenci nüfusu azaldı. Bu durum tüm esnafı olduğu gibi bizi de olumsuz etkiliyor. Öğrenci sayısı kesinlikle arttırılmalıdır.”

Niyazi Sefi

“KKTC’nin en güzel şehrindeyiz, denizi en güzel bölgedeyiz ancak bir türlü turizm kenti olamıyoruz. Turizm kenti olsak taksicilerin de işlerinde büyük oranda artış olur, ancak şehir maalesef öğrenciye endeksli bir kent haline dönüştürüldü. Eskiden 20 bin öğrenci potansiyeli vardı, şimdi 2 bin öğrenci bile yok bu da işlerimizi bitme noktasına getirdi. Öğrenci sayısı arttırılmalı ve şehrimiz turizm kenti haline getirilmelidir.”

Muhammet Münir

“Üniversite bizden fahiş park pulu ücreti talep ediyor, ödemeyince kampüse almıyorlar, bizim en büyük kazancımız şu an öğrencilerdendir, ancak üniversite bunu engelliyor. Ben gencim, sigortamı, ev kiramı taksicilikten çıkarıyorum, ancak yeterince kazanamadığım için akşamları ek iş yapmak zorunda kalıyorum.”

Olgun Keskiner

“Taksicilerle ilgili hiç bir şey yapmıyorlar. Bizim geçim kaynağımız öğrenciler ve turistlerdir ancak hem öğrenci hem turist sayısı iyice azaldı.”

Erkan Coşkun

“Ben Güney Kıbrıs’a da yolcu taşıdığım için az çok kazanıyorum, ancak güneye geçemeyen arkadaşlarımın durumu ne olacak. Ben arkadaşlarımın da kazanmasını istiyorum. Müşteri sayısında iyice azalma var.”