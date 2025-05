‘En güzel duygu’

Röportaj: Cemre AKAR

Anneler, bir toplumun sessiz mimarlarıdır; sevgiyle büyüten, emekle şekillendiren, yeri geldiğinde ülkesini bile omuzlayan kahramanlardır…



Bu özel günde; Kıbrıs’ın önde gelen isimlerine, siyasetten sanata, eğitimden iş dünyasına uzanan annelere sayfalrımızı açtık… Hem kendi annelik hikâyelerini hem de Kıbrıs’taki annelerin sesi olma sorumluluklarını anlattılar…



Sibel Tatar: Her koşulda sevgi ve ilgi

Benim için anne olmak dünyada yaşanabilecek en güzel duyguların başında gelir. Bunula birlikte anne olmayı zamanı geldiğinde çook istemek gerek ki sorumluluğunu da bir tamam yerine getirebilelim.



Soru: Kıbrıs’ta anne olmanın zorlukları nelerdir?

Yanıt: Kıbrıs'ta anne olmak veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir farkı yok yine severek, isteyerek anne olacaksın ve sorumluluğunu bileceksin bu hiçbir yerde değişmez ama Kıbrıs'da aileniz size destekse, eşiniz,destekse çok şanslısınız ve ayrıcalıklı bir durumdasınız demektir.

Bıgünün çocuklarını yetiştirmek dünden daha zor fakat her koşulda sevgi ve ilgi, kaliteli zaman geçirmek her zorluğun üstesinden gelir. Gelecek için umutlu olmayı tercih ederim bilinçli, farkındalığı yüksek anneler mutlu bir gelecek hazırlayabilirler.

Anneler günü benim için önce kızlarımın annesi olmak demek iyi bir anne olmak için hep gayret ettim iyi ve kötü annelik var mı derseniz vardır. İkincisi annem onu arıyor ve çok özlüyorum..Annemi kaybettiğimdi dayandığım direğim yıkıldı gibi geldi bana ki herkonuda bireysel biriyim yani işlerimi kendim yapmayı tercih ederim pek yardım istemem ama annenin varlığı yeter. Genç annelere tavsiyem evlatları ile kalşteli bol vakit geçirsinler, sevgide cömert olsunlar 18' e kadar ne ekerlerse sonra onu biçecekler ve 3 hocamız ile birlikte hazırladığımız " Mutlu Çocuklar Anne- Baba" el kitabını mutlaka okusunlar.



Nilden Bektaş Erhürman: Sevgiyi, sabrı, gücü aynı anda yaşamak

Anne olmak bolca sevgi, çokça kaygı, hem eğlenceli hem yorucu ama bir o kadar da dinlendirici… Sevgiyi, sabrı, gücü aynı anda yaşamak herhalde... Bir çocuğu büyütmek, hayatına yön vermek tarif edilmesi zor ama çok özel bir duygu. Onun ilk kelimelerine, gelişimine, duygularına tanıklık etmek; hayata dair öğrendiği her şeyde bir payınızın olduğunu bilmek; onun dünyasını şekillendirmek büyük bir sorumluluk ama aynı zamanda eşsiz bir mutluluk.



Soru: Kendi anneliğinizi tek bir kelimeyle anlatacak olsanız bu ne olurdu?

Yanıt: Hangi kelimeyi seçsem bilemedim… Belki de biraz büyüyünce ona sormak en doğrusu! Şimdiki Toprak’a sorsam, eşsiz bir yanıt alacağıma eminim. Nereden geldiğini tam bilemediğimiz şiirsel cevapları var. Örneğin, evde olmadığım bir gün uyandı mı diye babasını aradığımda, “İlkbaharda uyanacağım, sen gelince…” yanıtını almıştık. Ama tabi durum her zaman böyle değil. Toprak, beni bazen eğlenceli, bazen sıkıcı; bazen disiplinli, bazen esnek; bazen çok kaygılı, bazen de fazla cesur bir anne olarak görüyor. Çoğu anne gibi ben de oğlumun hayatına yön verebilmek adına farklı kararlar alabiliyorum. Bu yüzden şu an için kelime seçmem zor. Ama biraz daha büyüyünce o kelimeyi de ona sorarım herhalde..

Annelik benim için sürekli bir denge kurma hali: korurken özgür bırakmak, yön gösterirken seçim hakkı tanımak, koyduğum sınırların zamanla aşılabileceğini göstermek… Dengede olamadığım tek konu “sevgi” herhalde. Ayarsız, sınırsız, kuralsız bir sevgiyle büyüsün istiyorum. Sevgimin hiçbir şarta bağlı olmadığını bilmesi ve hayatının her anında bunu hissetmesi en büyük isteğim.

Kıbrıs’ta anne olmak bir yandan çok özel çünkü aile bağları hâlâ güçlü. Anneanneler, babaanneler, dedeler her zaman yanımızda. Bu gerçekten büyük bir ayrıcalık. Kalabalık bir sevgiyle çocuk büyütüyoruz aslında. Ancak ailelerin gösterdiği bu çabayı devlet desteği olarak da görmek isteriz elbette. Doğum öncesi, doğum süreci ve sonrasında annenin sosyal politikalarla desteklenmeye ihtiyacı var. Örneğin, bazı ülkelerde uzun ebeveyn izinleri, esnek çalışma koşulları, psikolojik destekler, ekonomik yardımlar, devlet destekli kreşler ve kapsamlı aile yardımları gibi uygulamalar mevcut. Ülkemizde de bu örneklerden ilham alınarak aileyi merkeze alan kapsayıcı politikalar geliştirilmelidir.

Soru: Bugünün çocuklarını yetiştirirken en çok neye dikkat ediyorsunuz?

Yanıt: Onu sevgiyle özgüvenli iyi bir birey olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. Mutlu, başarılı, merhametli, saygılı , insanı ve doğayı seven iyi bir insan olması için çokca sevgi görmesi ve kendi benliğini kazanması önemli diye düşünüyoryuz. Toprak, merak eden , soru soran, dünyayı keşfetmeye çok hazır bir çocuk, dilerim hayata dair bu heyecanı hep devam etsin.. Benim en büyük umudum çocuğumun ve tabi tüm çocuklarımızın Kıbrıs’ta kalmak isteyeceği bir gelecek bulabilmesi .. Ailesinden , toprağından kopmaması..Bir taraftan dünyayı keşfederken bir taraftan da burada sevdiği işi yapabileceği, kendini güvende ve değerli hissedeceği bir ortamı olması..

Soru: Anneler günü sizin için ne ifade ediyor?

Yanıt: Anneler Günü, benim için hâlâ en çok annemin günü... Hayatımın her anında varlığıyla güç veren anneme ve tüm annelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum; iyi ki varlar..

Kendime dair ise bu gün, anneliğimi sorguladığım bir zaman dilimi. “Nasıl daha iyi olabilirim?”, “Birlikte olmadığımız zamanları nasıl telafi edebilirim?” , “Onu daha iyi nasıl yetiştirebilirim?” gibi soruları düşündüğüm bir gün. En azından hayatımın bu evresindeki düşüncelerim bunlar…Biliyorum ki yalnız değilim; benim gibi zaman zaman bu duygularla boğuşan, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan pek çok anne var. Onlara söylemek istediğim; Kaygı duymak, anneliğin en insani hâli. Mükemmel olmaya çalışmak yerine, sevgimizi koşulsuzca sunmak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak zaten yeterince kıymetli.

Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Toprak’ın söylemiyle bugün “Anneler Bayramı”… Tüm annelerimizin bayram tadında geçsin günü...



Mine Gürses:

Anne olmak her an yüreğin ağzında yaşamak demek



Anne olmak herkese nasip olmuyor. Rabbim bana bu büyük ve onurlu ünvanı iki kere nasip etti. Anne olmak her an yüreğin ağzında yaşamak demek.

Anne olmak, onlara bir şey olduğu zaman “onların yerine ben hastalansaydım”, “ben düşseydim”, “ben yaralansaydım” demek.

Anne olmak demek, kucağına aldığın andan itibaren artık kendi yaşantını düşünmemek demek.



Soru: Kendi anneliğinizi tek bir kelimeyle anlatacak olsanız bu ne olurdu?

Yanıt: Bu soruyu aslında çocuklarıma sormanız gerekir. Şöyleki 38 yaşına kadar sadece anneydim. Eşimin vefatından sonra hem annelik, hem babalık görevlerini üstlendim.

Kıbrıs’ta anne olmanın değerini özellikle eşimin vefatından sonra yalnız başıma hayatla baş başa kalınca daha iyi öğrendim. İyi ki Kıbrıs’ta kaldım iyi ki İstanbul’a geri dönmedim. Çocuklarımın her şeyiyle ilgilenebildim .

Soru: Bugünün çocukları hakkında ne düşünüyorsunuz?..

Yanıt: Bugünün çocukları, artık bizim çocukluğumuzdaki, hatta benim çocuklarımın doğduğu zamandaki çocuklar değil. Teknolojinin son süratle ilerlediği dönemin çocukları. Bir yaşındaki çocuk bile cep telefonun nasıl açılacağını, nasıl sayfa değiştireceğini biliyor. Bu çağın çocuklarını büyütürken başta ailelere, sonra öğretmenlere büyük iş düşüyor. Geleceğe dair umudumu sorarsanız, dünyanın her yerinde savaşlar olurken, çocuk kadın erkek bir hiç uğruna öldürülürken, açlıktan ölen çocuklar varken, hergün bir başka ülede ve kendi ülkemizde incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerden huzursuzluk kavga yaşanıyorken, en önemlisi bu yaşananlara kimse dur demiyorken umuttan bahsetmek çok zor.

Soru: Anneler günü sizin için ne ifade ediyor?

Yanıt: Çoook eskilerden bu yana bu tip özel günleri sevmiyorum. Böyle günlerde, çocuklarını toprağa vermiş anneleri, genç yaşta annesini kaybetmiş çocukları hatırlamadan edemiyorum. İçim burkuluyor. Anneleri hayatta olanlar onlara her gün anneler günü gibi davransınlar, yaşatsınlar. Annelerin hakkı asla ödenemez (Tabii gerçekten anne ruhuna sahip olup gerçekten annelik yapanların).

Hayatta olan tüm annelere, anneannelere , evlatlarıyla sağlıklı, huzurlu mutlu günler diliyorum. Hastanede şifa bekleyenlere de Rabbim acil şifalar versin. Cennete giden anneler de nurlarda uyusunlar.

****

Pervin Gürler: Çocuklarımızı sevelim, takip edelim

Anne olmak; sevmek, korumak ve sorumluluk demektir.

Tek kelimeyle sevecen bir anneyim.

Kıbrıs’ta anne olmak demek; ekonomiye katkı koyan, evin hertürlü hizmetinden sorumlu olan, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlayan , çocuğunun öğretmeni ve koşulsuz fedakarı olandır.

En çok eğitimleri konusunda destek görmeyi isterdim.



Soru: Anneler en fazla nelere özen göstermeli?

Yanıt: Eğitimine, disiplinine, arkadaş çevresine, kötü alışkanlıklar edinmemesine dikkat ettim.

Geleceğe dair en büyük umudum; çocuklarımızın ve torunlarımızın ülkemize ve halkımıza hizmet etmeleri. Anneler günü çocuklarım, gelinim ve torunlarımla mutlu bir günü ifade ediyor.

Soru: Bu özel güne yönelik mesajınız nedir?



Yanıt: Mesajım şu: çocuklarımızla konuşalım, takip edelim, yönlendirelim ve en önemlisi sevelim.

Bu vesileyle, tüm annelerin ve annelik edenlerin anneler gününü kutlarım.

****

İzlem Gürçağ Altuğra:

Anne olmak fedakarlıktır

Anne olmak, geleceğe ahlaklı ve meslek sahibi evlatlar yetiştirmektir, fedakarlıktır.

Soru: Sizce Kıbrıs’ta anne olmanın zor yanları var mı?..

Yanıt: Kıbrıs’ta anne olmak hem daha kolay hem daha zahmetli.

Çalışan anneler adına;bebek bakımı için ailenin desteği çok kıymetli,çocukların okula-sosyal aktiviteye katılımı için ailenin desteği çok kıymetli… özellikle bu açılardan şanslı olan çalışan anneler avantajlıdır.

Aile desteği olmayan anneler maalesef çalışma hayatına katılamazlar… hem ekonomik özgürlükten hem de sosyal hayattan uzak kalıyorlar… En çok ben büyürken,annemin hayatta olmasını olmasını isterdim.

Soru: Çocuk yetiştirirken, en fazla hangi konulara özen gösterilmeli?..

Yanıt: Çocuklarımı yetiştirirken en çok saygı ve ahlak sahibi olmalarına dikkat ediyorum.Geleceğe dair en büyük umudum, aydın, çağdaş,meslek sahibi çocukların yetişmesidir..

Anneler günü benim için derin bir duygusallık içeriyor… Karşılıkdız ve koşulsuz bir sevgiyi ifade ediyor

Kıymetli anneler,çocuklarımıza ilk önce saygılı olmayı öğretmeliyiz.

Rabia Özcömert: Karşılıksız sevgi ve fedakarlık

Anne olmak, karşılıksız sevginin, sonsuz fedakârlığın ve koşulsuz bağlılığın hayat bulmuş hâlidir.

Annelikte en baskın duygunun, her durumda çocuğun iyiliğini önceleyen, sarmalayan bir sevgi olduğunu düşünüyorum

Soru: Kıbrıs’ta anne olmayı nasıl değerlendirirsiniz?

Yanıt: Kıbrıslı olmak, sıcak bir kültürün parçası olmanın verdiği samimiyetle güzelken; uluslararası tanınmama, sınırlı imkanlar ve kimlik belirsizlikleri gibi zorlukları da beraberinde getirir.Duygusal destek- Annelik yalnız hissettirebilir. Birinin sadece “Nasılsın?” demesi bile çok şey ifade eder.

Soru: Bugünün çocukları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Duygusal zeka ve empati: Sadece akademik başarı değil, duygusal gelişim de çok önemli. Empati kurabilen, duygularını ifade edebilen çocuklar yetiştirmeye odaklanılıyor.

Teknoloji Kullanımı: Ekran süresi, dijital güvenlik, sosyal medya etkileri gibi konular ön planda. Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmaları teşvik ediliyor.

Geleceğe dair en büyük umudumuz, belki de insanlığın daha bilinçli, adil ve sürdürülebilir bir yaşam kurabilme potansiyelidir.

Soru: Anneler gününde ne söylemek istersiniz?.

Yanıt: Anneler Günü, sadece bir kutlama günü değil; aynı zamanda annelik kavramına, emeğe, fedakârlığa ve sevgiye duyulan derin bir minnettarlığın ifadesidir. Bir anne; sadece bir evladı dünyaya getiren değil, aynı zamanda onu büyüten, şekillendiren, hayatına yön veren kişidir. Bu yüzden Anneler Günü, o sonsuz sevgiyi ve emeği görünür kılmak için güzel bir vesiledir.

Diğer annelere iletmek istediğim mesaj ise şöyle olurdu:

“Hayatın her anında karşılıksız sevginizle var olduğunuz için, her zorluğa rağmen dimdik durduğunuz, yeri geldiğinde kendinizden vazgeçtiğiniz için minnettarız. Sadece bir gün değil, her gün değeriniz bilinmeli. İyi ki varsınız, iyi ki annesiniz. Hepinizin Anneler Günü kutlu olsun.”



Oya Kutsal: Kıbrıs’ta anne olmak çok zor

Anne olmak, öncesi ve sonrası şeklinde hayatın iki bölüme ayrılmasıdır. Önceki dönemdeki sizle aynı kişi değilsiniz artık. Ömür boyu sürecek sorumluluk, küçük başarılar karşısında büyük mutluluk, en küçük bir hatanızda ise hissedeceğiniz büyük suçluluk duyguları arasında kalmaktır.

İngilizce’de control freak diye bir ifade vardır. Her şeyi kontrol etme ihtiyacı. Bu baglamda yorucu bir annelik benimkisi. Oysa çocuğunuz dahi olsa onun farklı bir birey olduğunu kabul etmelisiniz.

Kıbrıs’ta anne olmak zor. Çocuğun sorumluluğu doğduğu andan itibaren çoğunlukla annede. Evin, eşin sorumluluklarıyla da birleşince anne olmak iyice zorlayıcı oluyor. Babaların özellikle bu süreçte daha işbirlikçi olmalarını isterdim.



Soru: Bugünün çocukları hakkınde ne söylemek istersiniz?

Yanıt: Bugünün çocukları için konuşulabilir bir anne olmanız , onları yargılamadan dinlemeniz çok yaşamsal. Her ne kadar control freak olsam da kriz anlarında bunu yapmaya özen gösteriyorum.

Bizim kuşakların aksine çocuklarımızın öz benliklerine, yetenek ve bireyselliklerine sahip çıkmaları benim için çok umutlu bir durum. Hayat farklı renklerle dönüşür.



Soru: Anneler gününde ne söylemek istersiniz?

Yanıt: Anneler gününde pek bir şey hissetmiyorum. Her gün anne olan kadınlar için tek bir gün ne hissettirebilir ki? Teneffüs saati olmayan bir olgu.

Her çocuk farklıdır. Dolayısıyle annelik de farklılık gösterir. Bu gerçek bağlamında yine de ortak bir söylemde buluşulacaksa ve bu, bir mesaj olacaksa çocuklarının bireyselliklerine, kendi hatalarını yapmalarına izin vermelerini söylerdim. Anneye düşen her koşulda rehber olmaktır.

****

Ayşegül Zaim: Annelik mucize bir duygu

Beni var eden, hayata tutunmamı, güçlü olmamı sağlayan yegane mucizevi bir duygu.. Rabbim her isteyene anne olmayı nasip eylesin.

Çok duygusal, çocuklarına çok düşkün, onlara bağlı, onları güçlü yetiştiren, doğayı, hayatı, insanları çok sevdiren, gözlerinin içine bakan bir anneyim.



Soru: Kıbrıs’ta anne olma konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Küçücük bir ada toplumu olmak hem çok iyi bazen de sıkıntılı olabiliyor. Çocuklarımızı çok fazla kendimize bağımlı yetiştiriyoruz. Yurt dışına çıktıklarında bocalayabiliyorlar, eğitim konusunda çok iyi olmadığımızı düşünüyorum.. Daha başarılı olabiliriz.



Soru: Bugünün çocukları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Önce insan olmanın gerektirdiği gibi davranmalarını, insana, doğaya, saygı ve sevgi göstermelerini, kendilerine özgü yetenekleri ilgi alanları ve öğrenme biçimlerini de göz önünde bulundurularak duygularını anlamalarını sağlayıp empati kurmalarına olanak sağlıyorum, geleceğe dair en büyük umudum çocuklarımın savaşsız özgür bir ülkede yaşamalarını sağlamak.



Soru: Anneler gününde duygularınızı alablir miyiz?

Yanıt: Benim için her gün “anneler günü” Hem anneme hem de çocuklara karşı.. Zira annemi her gün arar hal hatırını sorar hafta da bir gün mutlaka birlikte zaman geçiririz, çocuklarımın da hep gözünün içine bakarım, çok özellerim tek bir güne sığdırma.

****

Mine Atlı: Anne olmak bir şans, şükür sebebi

Ben anne olmayı çok erteledim. Bu görev ve sorumluluktan çok korkmuştum. Bu kadar muazzam bir duygu olduğunu bilseydim çok önceden anne olurdum.

Anne olmak benim için bir şans, bir şükür sebebidir. Benim oğlum benim tüm yorgunluğumu alan, beni sürekli güldüren, bana coşkuyla neşe veren bir tanedir. Anne olmak bende derin bir sevinçtir.



Soru: Kıbrıs’ta anne olma hakkında ne düşünüyorunuz?

Yanıt: Kıbrısta anne olmak ne demektir sorusuna ne kadar kendi tecrübemden paylaşmak doğru bilmiyorum. Bir boşanma avukatı olarak bu konuda söyleyecek çok şey var. Ben boşanmış bir anne olsam da oğlumla ebeveynlik görev ve sorumluluklarını paylaşma şansına sahibim. Ne yazık ki bu geneli yansıtan bir durum değil. Bazı boşanmış çiftlerde babalar, çocuklarını anneye boşanmış olsalar da zarar vermek için araç olarak kullanmaktadır. Bu da anneleri ciddi anlamda hırpalayan bir durumdur. Ayda bin TL daha az nafaka versin diye aylar hatta yıllarca çocuklarının annelerini süründüren babalar da var.

Anneye zarar versin diye çocuğunun yurt dışına çıkmasını kötü niyetli engelleyen de, görüş günlerinde mütemadiyen sorun çıkartanlar da var. Bu şiddet uygulayıcı narsist babalara karşı mahkemelerin daha hızlı ve etkili olması gerekmektedir. Özellikle mahkeme sürekli bir nafaka verene kadar boşanma davasının başladığı andan itibaren çocuklara büyük orana bakan tarafa otomatik bağlanan sabit bir Asgari nafaka miktarını saptayan bir mekanizmaya çok ihtiyaç var.

Soru: Bugünün çocukları hakkınde ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Ben oğlum Lemi’yi yetiştirirken en çok kendi ayakları üzerinde durabilen, kimselere biat etmeyen, emeği ile hak elde eden, kimsenin hakkını yemeyen, çevre bilinci yüksek ve toplumsal cinsiyet duyarlı olması için çaba sarf ediyorum. Kendi çıkarları için hiç bir canlıya zarar vermeyen sevgi dolu kendine güvenen bir çocuk yetiştirmeye çalışıyorum. Ülkesini seven, Kıbrıslı olmaktan gurur duyan, barış ve adalet duyguları yüksek bir genç yetiştirmeyi becerirsem çok mutlu olurum.

Soru: Anneler gününe özel mesajınız nedir?.

Yanıt: Anneler gününde anne olmak isteyip de olamayan, biyolojik bağı olmasa da bir çocuğa sevgisini vermeyi başaran ve tüm anneleri sarmalayıp ‘kendinizi sevin’ demeyi çok isterdim. Kendini sevmeyii bilen, kendi mutluluğu için bir şey yapmayı başarmış tüm kadınlar bence çok daha mutlu anne olabiliyor. Hepimiz anne olarak çocuklarımıza sunamadıklarımız, eksik bıraktıklarımızla ilgili yeterince vicdan azabı çekiyoruz. Bunlardan biraz sıyrılıp yaptıklarımızla gurur duymamız gerekmekte.

Bu zor ekonomik koşullarda çocuklarımızla ne kadar anı biriktirirsek o kadar iyi, bütçenize göre gerek Kıbrıs gerekse dünyayı çocuklarınızla keşfedin, çocuklarımızın gözünden ülkemiz de dünyamız da daha güzel.

Burada bir de babalara mesajım va; iyi bir baba olmak istiyorsanız çocuklarınızın annelerini mutlu edin. Boşansanız da saygı göstermeye, el üstünde tutmaya devam edin. Çocuklarınızı önemsediğinizi iddia edip annelerini hırpalarsanız bu dünyanın en büyük tezzatıdır. Bırakın anneler çocuklarıyla oyun oynayacak kadar keyifli olsun.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2025, 03:00