Partililer eşlik etti

Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet, halkla buluşmak ve icraatlarını doğrudan anlatmak amacıyla başlattığı bölge ziyaretleri kapsamında Dilekkaya köyünü ziyaret etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, halkla iç içe olmak, vatandaşları dinlemek ve icraatlarını doğrudan anlatmak amacıyla başlattığı bölge ziyaretlerine devam ediyor.

Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın paylaşımına göre, Üstel bu kapsamda Dilekkaya köyünü ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyaret hakkında Berova, "Dilekkaya köyümüzde köylülerimizle iç içeyiz" dedi.

Üstel’e ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra diğer partililer de eşlik etti.

