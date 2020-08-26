Kılıçlar çekildi

Beyzade ÜNALMIŞ

Küçük Kaymaklı’nın iki yıldız ismi Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal, son dönemin konuşulan iki ismi oldu. Takas yoluyla Cihangir’e verilen iki oyuncu için Girne Halk Evi’de devreye girince süreç tam anlamıyla yalan rüzgarına dönmüş oldu. Cihangir’in kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, iki oyuncunun bonservisinin kendisinde olduğunu belirtirken, Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina’nın transfer sürecinde çizdiği yolun kendisine yakışmadığını söyledi. Veli Esendağlı Akay Aşina’ya ulaşmakta zorlandığını kendisine SMS göndermesine rağmen cevap alamadığını belirten Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, kendisinin hem Taner hem de Berkem ile görüştüğünü ve her konuda anlaştığını iddia etti. Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ise Taner ve Berkem transferi ile ilgili olarak ilk görüşmenin 15 gün önce Cihangir kulübü ile yapıldığını, Girne Halk Evi’ne bu oyuncularla ilgili olarak sadece fiyat verildiğini ancak kendilerine kulüp tarafından olumlu ya da olumsuz dönüşün yapılmadığını savundu. Girne Halk Evi kulübünün bu saatten sonra Taner ve Berkem ile ilgili olarak muhatabının kendisi olmadığını belirten Akaya Aşina, “İki oyuncuyu eğer Girne Halk Evi istiyorsa gidip Cihangir’in kapsını çalsın” dedi.

Karavezirler: Taner ile el sıkıştım, Berkem ile anlaştım

Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, iki oyuncunun süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Taner Bingöllü ile her konuda anlaşıp el sıkıştığını, Berkem ile ilgili olaraksa ilk görüşme sonrasında çıkan ufak pürüzün sonrasında giderilip Berkem ile de anlaşıldığını ifade etti. Berkem ve Taner ile son dönemde çıkan haberleri üzülerek okuduğunu ve takip ettiğini ifade eden Cihangir Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler, iki oyuncunun üzerinde ciddi baskı olduğunu gözlemlediklerini ancak iki oyuncu ile ilgili olarak Cihangir kulübü ile Küçük Kaymaklı kulübünün anlaştığını ve şu an hem Taner’in hem de Berkem’in bonservislerinin Cihangir kulübünde olduğunu söyledi. Girne Halk Evi kulübünün iki oyuncuya kendisi ile yapılan anlaşma sonrası talip olduğunun altını çizen Karavezirler, sürecin devam ettiğini ve ortada suçlu aramanın bu dönemde yanlış olduğunu söyledi.

Esendağlı: Aşina sözünü tutmadı

Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı ise Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal transferinde Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina’ya çok kızgın ve kırgın olduğunu belirterek sözünün eri olmadığını söyledi. Akay Aşina ile iki oyuncu ile ilgili olarak 14 Ağustos günü SMS yoluyla bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade eden Girne Halk Evi Kulüp Başkanı Veli Esendağlı, ancak tüm bunlara rağmen Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina’nın iki oyuncunun transferi ile ilgili olarak kendilerine hiçbir konuda yardımcı olmadığını belirtti. Önümüzdeki sezon serbest transfer hakkı doğacak olan Taner için kendilerine 250 bin TL, Berkem Nurdal transferi ile ilgili olarak ise 100 bin TL kiralık bedeli istendiğini aktaran Esendağlı, Akay Aşina’nın hayal dünyasında yaşadığını ve silkelenip bir an önce kendine gelmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin hem Taner hem de Berkem ile fiyat konusunda anlaştığını iddia eden Esendağlı, bu konuda tavrının net olduğunu ve Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina’nın çizdiği yolun yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

Aşina: Süreç Cihangir ile başladı

Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Akay Aşina ise Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal transferleri ile ilgili olarak verdiği demeçte, iki oyuncunun transferi ile sürecin ilk olarak Cihangir kulübü ile başladığını söyledi. Girne Halk Evi kulübünden iki oyuncuya teklif geldiğini kendilerinde Küçük Kaymaklı kulübü olarak düşüncelerini Girne Halk Evi kulübüne aktardıklarını belirten Aşina, ancak sonrasında Girne Halk Evi’nden dönüşün yapılmayışının kendilerinin suçu olmadığını söyledi. Berkem ve Taner transferi ile ilgili olarak Cihangir ile yapılan görüşmenin kendisine daha cazip geldiğini belirten Akay Aşina, kendisinin tatilde olduğu dönemde iki oyuncu ile ilgili olarak Cihangir kulübü ile görüştüğünü ve transfer sürecine başladıklarını aktardı. Akay Aşina, bu saatten sonra Taner ve Berkem ile ilgili olarak Cihangir kulübünün ilgili nokta olduğunu “Eğer Girne Halk Evi iki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istiyorsa bedelini Cihangir kulübüne ödeyip alabileceğini” sözlerine ekledi.