Anastasiadis: Ankara’yı durdurun

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştüğü ve “kapalı bölge Maraş’taki faaliyetler konusunda” BM Genel Sekreterinin müdahalesini istediği haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, konu hakkında yazılı bir açıklamada bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios “Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, kapalı bölge Maraş’ın işgal koşulları altında açılmasına ilişkin Türk tehditleri konusu ile Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i içerisindeki genel kışkırtıcı tutumunu ele aldıklarını” ifade etti.

Gazeteye göre görüşme sırasında “kapalı kentin açılmasının içerdiği ciddi risklerin altını çizen” Anastasiadis “buna ilişkin herhangi bir hamlenin, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarıyla tam bir tezat içerisinde olduğunu” da ileri sürdü.

Gazete, Kusios’un açıklamasına dayanarak, Anastasiadis’in “Türkiye’nin Maraş’la ilgili niyetlerinin aynı zamanda genel tutumunun (Doruk Anlaşmaları ve BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları tarafından öngörülmekte olan) üzerinde mutabık kalınmış çözüm temelinin edilmesi konusunda, Ankara tarafından ileriye götürülmekte olan plana dahil olduğu” iddiasında bulunduğunu da yazdı.

Gazeteye göre Kusios “Anastasiadis’in bu çerçevede BM Genel Sekreterinin müdahalesini istediğini aynı zamanda yasal sakinlerin kente yeniden yerleştirilmesi ve şehrin yeniden inşa edilmesi için bir çalışma hazırlanması için, iki toplumlu bir komite kurulmasına dair önerisini” yinelediğini de iletti.

Kusios, Anastasiadis’in telefon görüşmesinde “özlü müzakerelerin, çözüme ulaşılmasına ilişkin çabaya yardımcı olacak doğru bir ortamda, Crans Montana’da kaldığı yerden ve Berlin’de varılan ortak anlayış çerçevesinde yeniden başlamasına hazır olduğunu ve buna ilişkin taahhüdünü ortaya koyduğunu” da öne sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreterinin ise görüşmede “BM Güvenlik Konseyi kararlarının hükümleri dahilinde, gerekli faaliyetlerde bulunacağını” belirttiğini ekledi.