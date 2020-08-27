Girişimciler Girne’de buluştu

Girne Gençlik Gelişim Merkezi, GİGHUB projesi kapsamında, GİGFEST adı altında girişimcileri bir araya getirdi.

Verilen bilgiye göre, ekosisteme katkı sağlayan bu etkinlikte, 50'den fazla her yaştan ve kitleden insanların bulunduğu etkinlikte girişimciler, girişimcilikle ilgilenen gençler ve yatırımcılar bir araya geldi.

GİGHUB projesi kapsamında eğitimler ve sunumlar devam ederken, KKTC'de ilk defa bir hızlandırma programı da gerçekleştirilecek.

Bu program kapsamında 15 yenilikçi iş fikrine 3 ay boyunca mentör desteğiyle yardım edilecek ve 3 ayın sonunda ise seçilen 8 iş fikrine toplamda 60,000 Euro hibe temin edilecek.

GİGEM'in GİGHUB projesiyle ilgili daha fazla bilgi ve kayıt //girnegenclikmerkezi.com/gighub/ adresinden yapılabilecek.