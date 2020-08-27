Pandemi süreci başarılı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sağlık alanında, uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Verilen bilgiye göre; Tatar, bölge ziyaretlerine önceki akşam Çatalköy ile devam etti. Tatar’a bazı bakanlar ve milletvekilleri ile partililer de eşik etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Çatalköy'ün her zaman “UBP'nin önemli kalelerinden” biri olduğunu belirterek, vatandaşın yoğun ilgisine teşekkür etti.

Çatalköy'de son yıllarda gelişim gözlemlediklerini aktaran Tatar, belediyenin ve başkan Mehmet Hulusioğlu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Bir yanda hükümet diğer yanda da pandemiye karşı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Tatar, halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurguladı.

Sağlıkta uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını kaydeden Başbakan Tatar, yapılan ve yapılacak hastane inşaatları hakkında bilgi verdi.

Akıncı'nın Crans Montana’daki tutumunu eleştiren, Güzelyurt’u verip garantileri tartışmaya açtığını ve Rumların sıfır asker sıfır garanti istemesine yol açtığını savunan Tatar, Akıncı’nın federasyonun çöktüğünü kabul ettiğini, ardından çark ettiğini öne sürdü.

“Geleceğimizi gençlerle şekillendireceğiz”

Öte yandan Ersin Tatar, UBP’li gençlerle bir araya gelerek güncel konular ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Gençler, Tatar'a Kıbrıs Konusu, Maraş Açılımı, pandemi, ekonomi ve gençlerin sorunları ile ilgili sorular yöneltti.

Verilen bilgiye göre; Tatar, günümüz gençliğinin sosyal medya ve iletişim kanallarını çok iyi kullandıklarını, sosyal medyadan ve çeşitli platformlardan takip ettiğini belirtti.

A Haber’de Maraş’ı anlattı

Bu arada, Başbakan Ersin Tatar, A Haber’de canlı yayına katılarak, Kapalı Maraş'ın açılmasına ilişkin çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamaya göre; Tatar, Kapalı Maraş'ın açılma sürecini anlatırken, “KKTC yönetimi altında iade diyoruz. BM kararlarının aksini söylemiyoruz” dedi. Maraş'ta Vakıf Mallarına işaret eden Tatar, “Haklarımıza halel gelmeksizin çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye ekledi.

Maraş'ta eski hak sahiplerine ve yatırımcılara iadenin söz konusu olduğunu aktaran Tatar, “İsteyen kullanır, isteyen satar. Burasının açılması, bölgenin gelişmesine ve KKTC ekonomisine önemli katkısı olacaktır” şeklinde konuştu. Kıbrıs Türk halkının bölgesel gelişmelere daha fazla seyirci kalamayacağını kaydeden Tatar, Türkiye ile birlikte proaktif siyasetin parçası olmak gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden taviz verilmeyeceğini yineleyen Tatar, Türkiye'nin gücüyle aynı paralelde, Kıbrıs'ta yeni gelişmelere bakmak gerektiğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının üniter bir yapıya mahkum etmeyeceklerini kaydetti.