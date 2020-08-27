Hayriye Vurdu onlara güveniyor

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H&V Ajans’ın yeni üyeleri hem fizik hem de güzellikleri ile göz kamaştırdı 

Hayriye Vurdu onlara güveniyor

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye’de önemli etkinliklere imza atan H&V Ajans, bünyesine kattığı yeni modellerini basına tanıttı. Direktörlüğünü Hayriye Vurdu’nun yaptığı H&V Ajansın yeni üyeleri hem fizik hem de güzellikleri ile göz kamaştırdı. 
Diyalog’a konuşan Hayriye Vurdu, “Yeni sezon hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere H&V Ajans Türkiye bağlantılı etkinliklerde de yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de Yıldırım Mayruk gibi duayen bir modacının etkinliğinde yer aldık. Bu etkinliğe sanatçı Serdar Ortaç, Yavuz Bingöl, Uğurkan Erez, Deniz Akkaya gibi ünlüler de katıldı. Uğurkan Erez Ajans’la Kıbrıs’ta da birlikte güzel projelerimiz olacak” dedi.
Hayriye Vurdu, ajansına katılan yeni güzellerle önemli projelere imza atacaklarına inanç belirtti.
 

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020, 10:30
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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