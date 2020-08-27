‘Hükümet büyük yanlışlar yapıyor’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, hükümetin büyük yanlışlar yapmaya devam ettiğini, halkın hem sağlık hem de ekonomi alanlarında büyük bir belirsizlik içinde olduğunu savundu.

Özel sektörün kendi kaderine terk edildiğini vurgulayan Erhürman hükümete seslenerek, “Özel sektör vergi veremeyecek duruma geldiğinde, KDV gelirleriniz düştüğünde, Fiyat İstikrar Fonu gelirleriniz düştüğünde zaten memurunuzu da ödeyemeyecek duruma geleceksiniz” uyarısında bulundu.

Resmi rakamlara göre; 7 bin 500’ün üzerinde esnafın çalışmaya ara verdiğini kaydeden Erhürman, “Durumun vahameti ortada. 20 binden fazla maaş almayan insanımız var. Bir keşmekeşin içindeyiz, ama bir bakıyorsunuz ülkeyi yönetenler ortada yok. Birileri kendilerini dünyanın merkezinde zannediyor. Dünyanın merkezinde falan değilsiniz. İnsandır sokaktakiler. İşsiz ve aç kalanlar insanlardır, sağlık endişesi yaşayanlar insanlardır ve bu insanları yönetme iddiasında olan da sizlersiniz. Ama yönetmiyorsunuz” dedi.

“Güven kalmadı”

Tufan Erhürman, 10 Mart’tan itibaren pandemi hastanesi ile ilgili defalarca değişik açıklamalar yapıldığını da anımsatarak, hükümete artık güven kalmadığını söyledi.

Erhürman, virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı’nın zamanında ve doyurucu açıklama yapamadığını, bunun sonucunda halkın paniğe kapıldığını ve istenmeyen gelişmeler yaşandığını belirtti.

Yeni normalin vakasız olamayacağını anlatan Erhürman, bu sürecin azami önlemler alınarak mümkün olan en az vakayla aşılmasının hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın hâlâ ciddi hatalar yaptığını ileri süren Erhürman, yurt dışından gelen insanların test sonuçlarını yüzlerce kişiyle birlikte beklediğini kaydetti.

Erhürman, “Hâlâ limanda karantina merkezi oluşup oluşmadığı ile ilgili bir açıklama yok. Karantina merkezi oluşturulacaksa, onun da teması asgariye indirmesi gerekiyor. Siz 150 kişiyi PCR test sonuçları çıkıncaya kadar iç içe tutuyorsanız, onların temaslılarını tespit edemezsiniz ki artık…” dedi.

“Doğu Akdeniz bizim de denizimiz”

Erhürman, bölgede yaşanan gerilimle ilgili sorulara yanıt verirken, Kıbrıslı Türklerin Doğu Akdeniz’deki gelişmelerde özne olması gerektiğini söyledi.

Tufan Erhürman, “Doğu Akdeniz bizim de denizimizdir ve oradaki gelişmeler bizi de ilgilendirir. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ortasında Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’ın ortasında bulunan doğal zenginlikler vardır. Dolayısı ile bizi bu kadar yakından ilgilendiren ve öznesi olmamız gereken bir konunun, bu kadar dışında kalmış olmamız, hiçbir şekilde kabul edilebilir değil” dedi.

“Maraş’ı nasıl açacaksınız?”

“Kapalı Maraş’ı açacağız” iddiasının şu anda insanların günlük hayatında bir şey ifade etmediğini söyleyen Erhürman, “Maraş’ı açıyoruz” diyenlerin hukuki anlamda altını doldurmasını beklediğini vurguladı.

Hükümetin, Maraş’ı nasıl açacağını anlatması gerektiğini söyleyen Erhürman, BM Güvenlik Konseyi kararlarının, hükümet için ne ifade ettiğini sordu.

Başbakan’ın Maraş ile ilgili ‘envanter çalışmasından sonra, altyapı ve hukuksal süreçleri de tamamladık’ açıklamasını değerlendiren Erhürman, “Altyapı çalışmasını yapmadınız, hukuksal anlamda da tek bir adım atmadınız. Neyi tamamladınız? Kimi kandırıyorsunuz? Hukuki çalışma dediğiniz, yasadır, tüzüktür. Yasa olması için Meclis’ten geçmesi lazım. Tüzük olması için Resmi Gazete’de yayımlanması lazım. Hani bunlar nerede?” diye sordu.

Kamu-Sen’i ziyaret etti

Öte yandan Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kamu-Sen’i ziyaret etti.

Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecini, içinde yaşadığımız koşullardan ve pandeminin sağlıkta ve ekonomide yarattığı sıkıntılardan bağımsız bir biçimde ele almanın mümkün olmadığını söyledi. Sürecin topluma bir ayna tuttuğunu ifade eden Erhürman, sağlık sisteminin ne kadar sıkıntılı ve eksik, ekonomide kendi ayaklarımız üzerinde durmanın ve üretmenin ise ne kadar önemli olduğunun bir kere daha çok net bir şekilde görüldüğünü vurguladı.