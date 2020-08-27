Tarlaya gömdüler

Güney Kıbrıs’ta kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Andrei Popa’nın cansız bedeni Larnaka Havaalanı yakınlarında tarlada gömülü olarak bulundu. Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Romanya uyruklu Andrei Popa, 22 Temmuz’da kayboldu. Polis dün olayla ilgili 26 yaşındaki Hindistan vatandaşı bir erkeği sorguya aldıktan kayıp adamın cesedine ulaştı.

Polis, cesedi Larnaka Havaalanı yakınlarında bir tarlada gömülü olarak buldu. Polisin verdiği bilgiye göre; Andrei Popa, 22 Temmuz’da isimleri açıklanmayan 26 ve 25 yaşında iki kişi ile evinden ayrıldı.

Kayıp adamın daha sonra bir arkadaşını arayıp, söz konusu iki kişi tarafından bilmediği bir bölgeye götürdüğünü ve burada darp edildikten sonra soyulduğunu, saldırganların cep telefonunu da almaya çalıştığını söylediği bildirildi.

25 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını bildiren polis, 26 yaşındaki ikinci şüphelinin de arandığını aktardı.