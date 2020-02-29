KKORD’de sezon Alagadi’de başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayesinde Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği’nin (KKORD) organize ettiği, 2020 KKORD Offroad Şampiyonası yarın başlıyor. Sezonun ilk yarışı Alagadi’de merhum üye Veleddin Hüdan anısına altıncı kez yapılacak. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarışta ekipler yaklaşık 6 kilometrelik etabı, sprint şeklinde, biri antrenman olmak üzere üçer kez geçecekler. Offroad etapları arasında en sevilenlerden biri olan Alagadi etabında yapılacak yarış, seyircilere de 1 noktadan büyük bir bölümünü izleme imkanı tanıyor. 11.00’de startı yapılacak yarışta ekipler üçer dakika arayla start alacaklar ve iki kısım üzerinden mücadele verecekler. Antrenman etabı başlama saati 11.30, ilk etap başlama saati 13.00 ve ikinci etap başlama saati 14.30 olarak belirlendi. Ödül töreninin ise takribi 15.30’da yapılması planlanıyor.

Toplamda 32 ekip katılacak

17 ekibin kayıt yaptırdığı yarışta ekipler araçlarının motor hacimlerine göre 4 sınıfta mücadele edecekler. Yarışta ayrıca offroad sporuna gönül vermiş fakat yarışa katılmak için araçları hazır olmayanlar için de offroad oyunları yapılacak. 17 ekibin kayıt yaptırdığı offroad oyunları için tehlikenin olmadığı kısa bir parkur yapılacak ve ekipler engelleri geçmeye çalışacak. Yarış, Baştaşlar İnşaat, Güven Sigorta, Pirelli, Avese Reklam, Ömüral Oto, Enerji Radyo, Lapta Belediyesi ve Eren Motors’un da katkılarıyla hayata geçirilecek.