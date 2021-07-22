Klasiklerden resital

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) mart ayında başlaması planlanan ancak Coronavirüs salgını nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı klasik otomobil faaliyet sezonu, Mayıs ayındaki gezi/sergi faaliyetinin ardından yaz sezonunun açılışını yüksek bir katılımla yapılan slalom yarışıyla başladı.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Döveç Group of Companies ana sponsorluğunda, GLO ve OZA Kahvelerinin de katkılarıyla organize edilen Klasik Otomobil Slalom Yarışı 17 Temmuz Cumartesi gecesi gerçekleştirildi.

Lefkoşa ZET Karting Tesisleri’nde yapılan yarışa 117 klasik araç kayıt yaptırdı, 20’den fazla 25 yaş üstü araç sahibi ise kayıtların kapanmasından sonra alana gelerek sadece sergiye katıldı.

Aykut Sokullu zirveye sürdü

Yarış Direktörü Burçin Aliusta’nın brifinginin ardından formasyon turu yapıldı. İmal yılı en eskiden, en yeniye doğru start alan klasik araçlar pistte hünerlerini sergiledi.

Yarışta 12 genç hakem görev aldı, piste gelen binden fazla izleyici de neticeleri merakla takip etti. “Genel Klasman” dışında dokuz farklı kategoride ilk üçe girmeyi başaran ekipler, yarış sonrası kupalarını aldı.



Aliusta: Klasikseverler bir kez daha bizlere güvenerek yanımızda oldu

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, her yıl hedeflerini çok yükselttiklerini belirterek klasik severlerin derneğin organize ettiği etkinleri merak ve heyecanla beklediğini bilerek çalıştıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle yaklaşık 10 ay boyunca faaliyet yapamadıklarını ve organizasyonların yapılamadığını anımsatan Aliusta, bu dönemde camianın motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştıklarını, renksiz günlerin geçeceğini ve yolları, meydanları klasiklerle tekrar renklendirmeye devam edeceklerini her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. Haziran ayında yaptıkları ilk gezi ve sergi faaliyetine 200 kadar klasik aracın katıldığını söyleyen Başkan Aliusta, yılın ilk yarış organizasyonunda da yine dernek üyelerinin ve klasik severlerin ülkemizin dört bir yanından katılım sağladığını söyledi.

Genel Klasman

1 – Aykut Sokullu – Ford Escort MK1 / 1972

2 - Coşkun Gürel – Austin Mini / 19703-

3 – Erdoğan Aşık – Austin Mini / 1983

--- G – Klasmanı

1- Mehmet Adalı

2- İlhan İnçay

3- Dinç Yüceöz

--- F – Klasmanı

1 - Hüseyin Gümüşok

2 – Murat Kılıç

3 – Zeki Kıraç

--- E – Klasmanı

1- Turgut Bürüncük

2- Mehmet Tahsin

3- Hüseyin Damdelen

--- H – Klasmanı

1- Ali Köroğlu

2- Ali Güran Tahsin

3- Mehmet Topel

--- BMW E30 Klasmanı

1- Mehmet Topel

2- Cenk Kofalı

3- Melih Poyrazlar

--- Bayanlar Klasmanı

1- Arzu Erten Soydangazi

2- Yağmur Karabiber

3 – Fatoş Arca



--- Turing - Klasmanı

1 – Ahmet Huri Bağrıaçık

2 – Hasan Özok

3 – Kıyal Selviler



--- VW Beetle Klasmanı

1- Murat Kılıç

2- Hasan Gönenoğlu

3 – Kazım İzhakoğlu

--- Mini Klasmanı ---

1 – Coşkun Gürel

2 – Erdoğan Aşık

3 – Hüseyin Gümüşok