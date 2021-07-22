Türkiye'de turizmciler memnun

Türkiye'nin önde gelen turizm merkezleri bayram yoğunluğundan oldukça memnun. Bu yerlerden biri olan Çeşme'de Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk turizmcileri hem sevindirdi.

Ilıca, Pırlanta ve Altınkum plajları, Alaçatı'daki butik otelleri ve rüzgar sörfü imkanlarıyla tercih noktası olan Çeşme, ince kumu, turkuaz denizi, rüzgarı ve eğlence kültürüyle yerli ve yabancı turistleri cezbediyor.

Salgın sürecinde kapanmanın sona ermesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Çeşme, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken Kurban Bayramı tatiliyle tarihi bir yoğunluğu yaşıyor.

Otel ve diğer konaklama tesislerinin dolduğu, plajlarda boş yerin kalmadığı, trafiğin zaman zaman durduğu ilçenin bu durumu, otelci ve esnafı mutlu etti.

Çok sayıda tatilcinin uğrak yeri

Bazıları da bayram tatilini daha sakin yerlerde geçirmeyi tercih ediyor. Tunceli'deki Munzur ve Pülümür Vadisi'nde yerel işletmecilerce değerlendirilen doğal plajlar, yaz aylarında yurt içi ve dışından çok sayıda tatilcinin uğrak yeri oluyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, dört mevsim temiz havası, yaylaları ve akarsularıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentteki Munzur ve Pülümür vadileri de kavurucu sıcakların etkili olduğu bugünlerde çevre il ve ilçelerden ya da yurt dışından kamp ile doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Günübirlik turlarla gezmek veya uzun süreli tatil yapmak için kente gelen ziyaretçiler, yerel işletmecilerce Munzur ve Pülümür Çayı kıyılarında yapılan kamp çadırı alanları, bungalov evler ve doğal plajlarda vakitlerini değerlendiriyor.

Tatilciler rafting heyecanı yaşıyor

Kar sularıyla beslenen çaylarda yüzen, kumsaldaki şezlonglarda güneşlenen ziyaretçiler, kum sahalarda voleybol oynayıp Munzur Çayı'nda rafting heyecanı yaşıyor.

Ege ve Akdeniz kıyıları yerine Tunceli'de tatil yapmayı tercih eden ziyaretçiler, geceleri doğada yaktıkları kamp ateşi çevresinde de şarkılar söyleyip keyifli saatler geçiriyor.

El değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini hayran bırakan kente, hafta içinde ve sonunda, başta Elazığ olmak üzere Malatya, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, İzmir ve Bingöl'den çok sayıda tur şirketi tatil rotasını çeviriyor.