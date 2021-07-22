Önemli uyarı

Covid-19 salgını tedbirleri ile kutlanan bayram süresince, halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1 buçuk metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Bayram tatili süresince Polis, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat hizmet veriyor.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebiliyor…

Kapalı görüş için ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranıyor.



Merkezi Cezaevi’nde bayramlaşma

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, kapalı görüş için gelecek ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacak. Bilmem, girişte ziyaretçilerin ateş ölçerle kontrolünün yapılacağını ve cezaevinde bulundukları süre zarfında maske takarak mesafe kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu da aktardı.

Belediyeler hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşalılar bayram boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek. Zabıta ekipleri 9 günlük bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilir.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” uygulaması ile ödenebilecek.

Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa’da Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetleri ve zabıta ekiplerinin kent genelindeki işyerlerini denetimleri sürecek. Ayrıca bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166037 numaralı telefona bildirebilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde 0548 8166051 numaralı hizmet telefonu yirmi dört saat aranabilecek.

Girne Belediyesi

Girne Belediyesi de bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldığını açıkladı.

Girne’de Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, cadde, sokak ve mezarlıkları da bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayet için Girne hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt’ta da Kurban Bayramı tatili süresince Belediye hizmetleri kesintisiz olarak sürecek.

Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Hizmet Binası pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24saat su yüklemesi yapabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince aktif olacak.

Gönyeli Belediyesi

Gönyeli’de bayram süresince temizlik ve su gibi hizmetler kesintisiz olarak devam edecek.

Belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 - 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Haşere-İlaçma: 0539 121 10 76, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

İskele Belediyesi

İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi bayram tatili süresince kesintisiz hizmet verecek.

İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilecek. Ayrıca İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.

FOTO: BAYRAM GENEL

UKÜ Eczacılık Fakültesi beyaz önlük giyme ve yemin töreni gerçekleştirildi

Çevrim içi yapıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2020-2021 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Töreni gerçekleştirildi. Ülkede son günlerde artan yeni tip Coronavirüs vakaları nedeniyle tören çevrim içi olarak düzenlendi. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Asım Eğitmen’in sunumunda gerçekleşen törende UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Dr. Ecz. Umut Öksüz birer konuşma yaparak, mezunları kutladılar. Eczacılık Fakültesi birincisi Mary-Favour Dane Osim-Asu törende yaptığı konuşmada, Pharm.D. eğitiminde geçen 6 yıllık deneyimlerini katılımcılarla aktararak, geleceğe dair planlarını arkadaşları, öğretim elemanları ve ailelerle paylaştı. Eczacılık Fakültesi Laborantı Titilayomi Olufunso Olutoyin Aboluwoye tarafından gerçekleştirilen canlı müzik dinletisi sonrasında mezunlar beyaz önlüklerini giydiler. UKÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan’



Bayram tatili süresince tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1.5 metre mesafe kuralı geçerli

Önemli uyarı

Covid-19 salgını tedbirleri ile kutlanan bayram süresince, halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1 buçuk metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Bayram tatili süresince Polis, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat hizmet veriyor.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebiliyor…

Kapalı görüş için ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranıyor.



Merkezi Cezaevi’nde bayramlaşma

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, kapalı görüş için gelecek ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacak. Bilmem, girişte ziyaretçilerin ateş ölçerle kontrolünün yapılacağını ve cezaevinde bulundukları süre zarfında maske takarak mesafe kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu da aktardı.

Belediyeler hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşalılar bayram boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek. Zabıta ekipleri 9 günlük bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.

Bayram tatilinde Lefkoşa Türk Belediyesi Mezarlığı’nda nöbetçi ekip görev yapacak. Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilir.

Ayrıca su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezası gibi ödemeler de www.ltbonline.org web sitesi ile Android işlemli cep telefonları ve tabletlerden “LTB Online” uygulaması ile ödenebilecek.

Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa’da Kurban Bayramı süresince doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetleri ve zabıta ekiplerinin kent genelindeki işyerlerini denetimleri sürecek. Ayrıca bayram tatili boyunca kurban atıklarının toplanması için ek hizmet verilecek.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Vatandaşlar Gazimağusa Belediyesi sınırları dahilinde sağlık konusundaki şikayetlerini 0548 8166037 numaralı telefona bildirebilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde 0548 8166051 numaralı hizmet telefonu yirmi dört saat aranabilecek.

Girne Belediyesi

Girne Belediyesi de bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için birtakım tedbirler aldığını açıkladı.

Girne’de Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak olan belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini de verecek.

Bayram öncesinde zabıta ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, cadde, sokak ve mezarlıkları da bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Ayrıca her türlü bilgi ve şikayet için Girne hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefon aranabilecek.

Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt’ta da Kurban Bayramı tatili süresince Belediye hizmetleri kesintisiz olarak sürecek.

Vatandaşların su faturası ödeme veya su sayacına su yüklemesi yapabilmesi için Hizmet Binası pazartesi, perşembe ve cumartesi günleri 08.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar, ihtiyaç hasıl olması durumunda Kapalı Pazar, Kalkanlı ve Bostancı Şubelerinde bulunan paypoint noktalarından 24saat su yüklemesi yapabilecek.

Alınan tedbirlerin yanı sıra tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince aktif olacak.

Gönyeli Belediyesi

Gönyeli’de bayram süresince temizlik ve su gibi hizmetler kesintisiz olarak devam edecek.

Belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre; İdari konular için 0533 880 60 10, Kanalizasyon için 0539 101 84 25, Su sıkıntısı için 0542 851 13 01, Zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, Temizlik ve defin için 0533 858 13 52 - 0533 862 58 80, Sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Haşere-İlaçma: 0539 121 10 76, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

İskele Belediyesi

İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi bayram tatili süresince kesintisiz hizmet verecek.

İskele ve köylerinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda, Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefonu arayarak ya da WhatsApp üzerinden yazarak ulaşabilecek. Ayrıca İskele Belediyesi’ne ise bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.