Koopspor kupayla başladı

Kaya EMİROĞLU

Açılış Kupası’nı kazanan Koopspor’un Koçu Emrah Güven, iyi başlamadıkları turnuvayı şampiyon tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Katıldığı radyo programında açıklamalarda bulunan Emrah Güven, turnuvanın Final Four maçları öncesinde iki mağlubiyetleri olduğunu hatırlatarak, “Kaybettiğimiz maçları iyi analiz ettik, dersler çıkardık ve şampiyon olmayı başardık” dedi.

İlk maçlarda sıkıntımız vardı

Güven, takımının turnuva performansıyla ilgili ilk maçlarda sıkıntıları olduğunu belirterek “İlk maçlarımızda takımımızda sıkıntı vardı. Kimyamızda sıkıntı vardı. Ribaund zafiyeti yaşadık. Beş maçlık seriden memnun olmadık. Ancak sonrasında görsel olarak da iyi analiz yaparak çalıştık. Rakiplerimizi iyi iyi analiz ettik. Performanslarımızı da artırarak, yarı final ve final maçlarında çok da zorlanmadan kazandık ve şampiyon olduk. Özellikle final maçında oyuncularımızın performansı mükemmeldi” dedi

Son yıllarda şampiyonluktan uzağız

21 yıldır camianın içinde olduğunu belirten Emrah Güven, son yıllarda şampiyonluktan uzak kaldıklarına dikkat çekti. Genç bir takım olduklarına işaret eden Güven, şampiyonluğa özlem duyduklarını, üç yıldır şampiyon olamadıklarını ve bu sezon da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.