Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılışında konuşan Tatar, yatırımların önemine vurgu yaptı

Gözde Süreç SARI

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasının açılış töreni, dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç bin metrekare alan üzerine kurulu Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yeni binasında, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile hemşirelik bölümü öğrencilerinin yararlanacağı 20 derslik, 8 tam donanımlı laboratuvar, 400 kişilik konferans salonu, 3 toplantı odası, sergi salonu, ve kafeterya yer alıyor.

Sağlık Fakültesi’nin yanı sıra Günsel Aile Kurulunun kararı ile “Prof. Dr. İlkay Salihoğlu Cumhuriyet Salonu” ismi verilen 400 kişilik konferans salonu ve 42 sanatçının 65 eserinden oluşan “Covid-19 sergisinin” açılışı da yapıldı.

Açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da konuşma yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Salihoğlu’nun biyografisi okundu, konuşmaların ardından, açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından kesildi.

Açılışın ardından 42 sanatçının 65 eserinden oluşan Covid-19 Sergisi gezildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törendeki konuşmasında, yapılan yatırımların KKTC’nin geleceğine olan inancı, geleceğin parlak ve emin ellerde olduğunun göstergesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşmasında, “Bizim için onur kaynağı olan bir yatırımı açmak için buradayız” dedi.

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Günsel ailesinin ortak kararıyla salona isminin verilmesinden gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyerek, kararda imzası bulunanlara, çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür etti.