‘Etik değerlerime ters’

Gezi davasından beraat eden ancak 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yeniden tutuklanan Osman Kavala’nın davası başladı. Kavala savunmasında, “Darbe girişimini desteklemek hayat deneyimime, dünya görüşüme ve etik değerlerime tamamen terstir. Suçlamalar dünya görüşüm ve yürüttüğüm faaliyetlerle taban tabana zıttır” dedi. Duruşma sonunda heyet, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya, Almanya, Hollanda, İsviçre Başkonsolosları, Amerika, Danimarka, Norveç, İsveç konsolosluk temsilcileri, Uluslararası Af Örgütü temsilcileri ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu izleyici olarak katıldı.

Suçlu olduğuma dair algı oluşturuldu

Suçlamaların olgusal bir temele dayanmadığını belirten tutuklu sanık Kavala, şöyle konuştu:

“Dünya görüşüme, etik değerlerime ve sorumlu olduğum sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarına taban tabana zıt iddialardır.

Somut delillerin yokluğunda, iddialar birbirlerinin gerekçesi haline getirilmiş, suçlamalar iç içe geçirilerek suçlu olduğuma dair algı oluşturulmasına gayret edilmiştir.

İddianamenin başlangıcında üzerime atılmış olan siyasal ve askeri casusluk suçunun, nasıl oluştuğunun anlaşılması için Gezi olaylarında yaşananların anlatılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiş ve aynı iddia makamının imzasını taşıyan Gezi iddianamesinden alınan bölümler nesnel gerçeklik gibi kullanılmıştır.

Ben de, beraat ile sonuçlanan Gezi davası iddianamesinde kullanılan yöntemin, bu iddianamedeki suçlamaların nasıl kurgulandıklarının anlaşılmasına ışık tutacağına inanıyorum.”

Gülenci örgütlenme ağı ile hiçbir ilişkim olmadı

Hayatı boyunca askeri darbelere karşı çıktığını söyleyen Kavala, şu ifadeleri kullandı:

“Ordunun siyasete müdahale etmesini eleştirdim. Gülenci örgütlenme ağı ile hiçbir ilişkim olmadı.

Darbe girişimini desteklemek hayat deneyimime, dünya görüşüme ve etik değerlerime tamamen terstir.

İddianamede Adil Öksüz'ün ABD'ye gitmesi ile benim Almanya seyahatimin aynı zamana rastlamış olmasının aramızda irtibat olduğunun delili olarak sunulması da, olağanüstü ölçüde mantıksız bir iddiadır.

11-12 Kasım 2015 tarihlerinde ben Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcisi ve Düsseldorf Başkonsolosu'nun da davetli olduğu ‘Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü' toplantısındaydım.”

Henri Barkey ile sadece karşılaştım

“Henri Barkey ile yoğun temasta olduğuna dair hiçbir bulgu yoktur” diye konuşan Osman Kavala, Henri Barkey ile hükümet temsilcilerinin de katıldığı bir konferansta tanıştığını belirterek “Henri Barkey ile 18 Temmuz 2016 tarihinde bir lokantada tesadüfen karşılaşmak dışında hiçbir görüşmem hatta telefon konuşmam da olmadı” dedi.

Açık Toplum Vakfı’nın faaliyetleri yasalara uygun

Açık Toplum Vakfı'nın yasala uygun hareket ettiğini söyleyen Kavala, savunmasında şunları söyledi:

“Açık Toplum Vakfı yasalara ve mevzuata uygun biçimde faaliyet göstermiş ve yasalara uygun biçimde yürütülen projelere destek vermiştir.

Açık Toplum Vakfı'nın suç unsuru içeren bir faaliyette bulunduğuna ya da böyle bir faaliyeti desteklediğine dair hiçbir bulgu yoktur.



Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak, ben de vakfın faaliyetlerinden sorumluyum. Ancak hiçbir zaman vakfı temsil etme, vakıf adına karar verme, fon kullandırma konularında özel bir yetkim, görevim olmadı.”

Tanık Cem Fadıl Bozkurt da ifadesinde darbe girişiminden sonra İshak Alaton'u hastalığı nedeniyle aradığını ifade ederek şunları söyledi:

“ Alaton bana Cuma günü nerede olduğumu sorduğunda, darbe girişiminden haberim olmadığını söyledim. Bana çocuklarının Amerika'ya gittiğini söyledi.

Kendisinin neden gitmediğini sorduğumda ‘Beni alsalar bile yakında ölürüm. Geçen hafta Henri buradaydı, olayları ondan öğrendik, çocukları da önlem amaçlı Amerika'ya yolladık' dedi. Aradan 1-2 ay geçince de öldü zaten.”

Tutukluluğa devam

Duruşma sonunda savcı, Kavala'nın tutukluğuna devam kararı verilerek tanık ifadelerinde adı geçen Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verirken Leyla Alaton'un tanık olarak dinlenmesine hükmetti.

İddianameden

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve CIA eski danışmanı Henri Barkey hakkında, hazırlanan iddianamede sanıkların ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ ve ‘Siyasal veya askeri casusluk’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıl hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.