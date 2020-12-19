Tatar, Lions kulüplerinin faaliyetlerinin KKTC’nin tanınırlığına katkı yaptığını belirtti

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuna Karatepe ve beraberindeki heyet önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; kabulde gerçekleştirdiği konuşmada Tatar, sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının önemine değinerek, sivil toplumun dayanışmaya yönelik çalışmalarının uygar toplumlarda bulunması gereken bir özellik olduğuna dikkat çekti.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin özverili çalışmalarının sürmesinin toplumsal açıdan gerekli olduğunu ve bu çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pandemi koşullarında Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin yaptığı yardımların daha da önem kazandığını ifade eden Tatar, toplumsal dayanışmaya yönelik duyarlılık gösterilmesinin Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir davranış olduğunu vurguladı.

Uluslararası anlamda tanınırlığı olan Lions Kulüpleri’nin çalışmalarının KKTC’nin tanınırlığına katkı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların, Kıbrıslı Türklerin kendi egemenliği altında, kendi iradeleriyle çalışmalar yürüttüğü mesajını verdiğini kaydetti.

Lions kulüplerinden barınağa ilaç bağısı

Öte yandan Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Lider Leo Kulübü, Girne Ada ve Girne Leo Kulüpleri Lefkoşa Türk Belediyesi Hayvan Barınağı’na ilaç bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birlik Başkanı Burak Toksoy ve ANKA Vet Hayvan Hastanesi sponsorluğunda alınan ilaçlar, Barınak sorumlusu Emre Batumlu’ya teslim edildi.

Katkıların devam edileceği belirtilen açıklamaya göre, bağış için barınağa giden kulüp temsilcileri,

barınağı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 11:21