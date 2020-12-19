Girne Belediyesi’nin eski binasında çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engellilere çeşitli kurs ve aktiviteler sunulacak

Afet İLBAN

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Eski belediye binasında yer alan merkezde, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı ve engelli olmak üzere tüm halka, kültürden, sanata, teknolojiden, spora çeşitli kurs ve aktiviteler sunulacak.

2018 yılından bu yana kent halkına psikolojik danışmanlık hizmeti ve eğitim semineri imkanları sunan Sosyal İşler Şubesine bağlı, Danışma ve Destek Merkezi de buraya taşındı.

Belediye bünyesinde daha önce kurulan Zeytin Masa ve Çocuk Meclisi de merkezde yer alıyor.

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen açılışa bazı milletvekilleri, devlet ve askeri yetkililer ile davetliler katıldı.

Açılış öncesinde Girne Belediyesi Engelli Birimi üyesi Ahmet Bilgili’nin duygu ve düşüncelerini içeren yazısı okundu. Aylık köşe yazısı da yazan Bilgili, bugün Sosyal Yaşam Merkezi’nin Satranç Kulübü’ne de kayıt yaptırdı.

Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Tatar: KKTC’yi güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, hatıralarla dolu eski belediye binasının anlamlı bir şekilde düzenlenmesi ve gençlere, çocuklara, kadınlara, engellilere hizmet verecek olmasının önemine vurgu yaptı.

Merkezin dönüşümüne katkı koyanları tebrik eden Tatar, KKTC’de güzel şeylerin de olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.

Güngördü: En önemli konulardan biri üretim

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin yeni binaya taşınması sonrasında binanın atıl kalmasına gönlünün razı gelmediğini anlatarak, merkezi kazandırmak için kolları sıvadıklarını kaydetti. Güngördü, binayı kentin önemli noktasında ışık saçması için hizmete açtıklarını dile getirdi.

Turist ve yabancı öğrencilerin kent için önemine dikkat çeken Güngördü, “Ancak en önemli konulardan bir tanesi de üretim olmalıdır” dedi. Merkezde üretime yönelik pek çok aktivite yapılacağını ifade eden Güngördü, TİKA’nın yardımlarıyla merkeze bilgisayar, dikiş makinesi ve tekerlekli sandalye kazandırıldığını belirtti.

Kadıoğlu: Kente parlak bir ışık tutacak

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu da, uzun yıllar Girne Belediyesi olarak hizmet veren binanın artık kente parlak bir ışık tutacağını belirtti.

Pandeminin hayatı büyük ölçüde kısıtladığı bu günlerde, projenin nefes borusu olacağı düşüncesi taşıdıklarını dile getiren Kadıoğlu, merkezde Covid-19 tedbirlerine uyulacağına vurgu yaptı.

Kadıoğlu, merkezin, birçok yaştan kültürden insan arasında gönül köprüleri kuracağını, aidiyet duygusunun gelişmesine ve kişisel gelişime değer katacağını söyledi.

Konuşmaların ardından TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükbaş ve İç Mimar Sinem Denizer Tunçalp’e katkılarından dolayı anı ve teşekkür plaketi takdim edildi.