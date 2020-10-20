Kulübü karalamak  bu kadar kolay mı?

İncirli Kulübü Başkanı Derviş Hulusioğlu, Faruk Akkuş’un önceki gün Diyalog Spor’da çıkan röportajında bahsettiği gibi kulübün kendisini yüzüstü bırakmadığını söyledi.

Belgelerle ispat ederim

Hulusioğlu, Faruk Akkuş’un söylediklerinin tümünün yalan olduğunu ve belgeleriyle ispat etmeye hazır olduğunu belirterek “Faruk devre arası takımımıza katıldı ve ikinci maçta sakatlandı. Bu süreçten sonra kendisini önce Doktor Nevzat Denerel’e götürdük. MR çekildi ve ameliyat istediği söylendi” dedi.

Tedavisi Güney’de yapıldı, final maçında oynadı

Hulusioğlu bu gelişmeler üzerine Faruk’un MR’ını Güney Kıbrıs’taki bir doktora gösterdiklerini ve ameliyat olmadan 6 haftalık sürede takıma yeniden dönebileceğinin kendilerine söylendiğini kaydetti. Hulusioğlu “Bu gelişmeler üzerine Faruk için özel izin alarak Güney Kıbrıs’ta tedavi ettirdik. Hatta Faruk düzeldi ve doktorun tavsiyesi ile final maçımızda da forma giydi” dedi.

Kendi başına salonda çalıştı

Faruk’un final maçı sonrasında iki üç kez daha tedavi için Güney Kıbrıs’a geçmesi gerektiğini söyleyen Hulusioğlu “Faruk kendisi kimseye sormadan salonda çalışmaya başladı. Halbuki güneyde doktora götürmek için ben kendisini bekliyordum. O salonda bilinçsiz bir şekilde çalışarak bacağındaki yırtığı yeniden canlandırdı” dedi.

Finalden sonra herkese teşekkür etti

Hulusioğlu Faruk’un final maçı sonrasında sosyal medya hesabından herkese teşekkür ettiğini belirterek “Kulüpte sadece 3 maç oynamasına rağmen yönetim olarak biz alacağı parayı da vermek için karar almıştık. Alacağı miktar da iki bin liradır. Bin lira da takımın küme çıkması halinde prim alacaktı” dedi.

Karalamak bu kadar kolay mı?

“Bir kulübü iki bin lira için karalamak bu kadar kolay mı?” diyen Hulusioğlu “Faruk’un tedavi masraflarını ben kendi cebimden karşıladım. Çocuklarımın rızkından kestim onu tedavi ettirdim. Bizi bu şekilde yalan açıklamalarla kötülemesi ona hiç yakışmadı” dedi.