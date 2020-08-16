Kupayı Saydam’a götürdüler

Sezonu Süper Kupa ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası şampiyonluğu ile tamamlayan Yenicami’nin destekçilerine ziyaretleri sürüyor.

Bu çerçevede kulüp başkanı Ali Vehid, Asbaşkan Ahmet Şeytan, Sportif Direktör Ulus Nasıroğlu, Teknik Sorumlu Özgü Bayraktar ve A takım yardımcı antrenörü İsmail Soydan, sponsorlardan Mare Bianco’yu ziyaret etti.

Ziyarette kazanılan Süper Kupa ve Kıbrıs Kupası Göksel Saydam ve Münevver Saydam’a takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göksel Saydam, ülke gençliğine ve sporuna katkılarının devam edeceğini belirterek Yenicami’yi göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.