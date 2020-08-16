Türkiye dinlemiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Fileleftheros gazetesinin “hükümet ve Dışişleri Bakanı olarak sizden, Maraş’ın yerleşime açılmasını engellemek ve BM kararları hilafına devam ettiği görünen Türk planlarınızı bozmak için harekette bulunmanız bekleniyor. Olanaklar nelerdir, Türk planlamaları nasıl bozulur?” şeklindeki bir sorusunu yanıtlarken “Maalesef çeşitli düzeylerdeki faaliyetlerinin gösterdiği üzere ne üçüncü tarafların ne de dostların önerilerini ve uluslararası örgütlerin kararlarını dikkate almayan bir ülke ile karşı karşıyayız. Maraş’ın ötesindeki konularda da geçerli olan bu olguları dikkate alarak elimizdeki bütün imkanları kullanıyoruz” dedi.

Hristodulidis şöyle devam etti:

“Örneğin, çok yakın zamanda Başkan Anastasiadis özellikle Maraş ile ilgili diğer birçok eylem dışında BM Genel Sekreteri’ne Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesine ve AB kurumsal organlarının başkanlarına birer mektup göndererek Türk niyetleri hakkında bilgi verdi, kapalı bölgenin yeniden imar ve iskânı için derhal bir Teknik Komite kurulmasını önerdi. Söz konusu komite yabancı ve Kıbrıslı uzmanlardan, bunun için ilgili teknik incelemeleri hazırlayan Maraşlılardan oluşacak.

Türkiye’nin gerek seçim prosedürünün sonucu gerek Kıbrıs sorununun çözüm şekline dair gerçek istekleri dikkate alındığında mevcut Kıbrıs Türk liderliğinin de bu öneriyi kabul etmek ve hayata geçirmeye çalışmak için teşvikleri vardır. Bütün siyasi partilerden, İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon temelinde çözümden yana olan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk siyasi partilerinden de özellikle, Maraş belediyesinin bu perspektife dayandığını dikkate alarak, aynısını yapmalarını bekliyoruz.”

Seçimler ve Maraş

Öte yandan haftalık Kathimerini gazetesi de Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı röportajı “Maraş’taki Gelişmeler Çözüm Çerçevesini Belirleyecek” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre Hristodulidis KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Türkiye’nin yeni emrivakiler gelmesini ihtimal dışı görmediğini söyledi.

Gazete Maraş’la ilgili kotarılmakta olan yeni olgular karşısında halen BM’ye, Güvenlik Konseyi daimi yelerine mektup göndererek, Kapalı Maraş için Teknik Komite oluşturulması önerilerini yinelediklerini anlatan Hristodulidis’in Rum siyasi partilerini ve “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Türkiye’nin seçimler ve Kıbrıs sorununun çözüm şekli konusundaki gerçek taleplerini” dikkate alarak bu öneriyi desteklemeye çağırdığını” yazdı.

Hristodulidis Mayıs 2014’te ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Ada’ya geleceğinde, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yerli ve yabancı uzmanların kentin ABD finansmanı ile yeniden imarı hazırlıkları için Kapalı Maraş’a girmesi konusunda anlaşmaya çok yakın olduğunu, Biden geldiğinde bu anlaşmanın, Kıbrıslı Türk Müzakereci Kudret Özersay’ın, uzmanlar grubuna Kıbrıslı Türklerin de katılmasında ısrar etmesi nedeniyle çöktüğünü söyledi.

Hristodulidis, Türkiye’nin, Kıbrıs Türk toplumundaki, “yeni emrivakiler yaratarak Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin değiştirilmesini hedefleyen kesimle iş birliği yaptığını” iddia etti.

TMK’ya başvurular

Maraş kökenlilerin Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) kitlesel başvurularının sıkıntı çıkarıp çıkarmayacağı sorulan Hristodulidis, şöyle konuştu:

“Konuyu inceleyen hukuk danışmanlarımız, bireysel mülkiyet hakkına ve herkesin mülkü ile ilgili konularda özgürce karar alma hakkına mutlak saygıyla birlikte, Kapalı Maraş’taki malları için TMK’ya muhtemel kitlesel bir başvurunun ciddi tehlikeler içerdiği görüşündedirler. Malum sebeplerle detaya girmemekle birlikte, hukuki görüşe göre, böyle bir şey kapalı Maraş ile ilgili Türk planlamalarını caydırmak şöyle dursun, cesaretlendirecek. Aynı zamanda böyle bir gelişme Türk tarafının, Kapalı Maraş’ta Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü zeminindeki çözüm perspektifine mezar taşı olacak şartlar yaratmak için kullanılabilir.”