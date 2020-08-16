Taşkent’in acı hikâyesi

Taşkent’te 15 Ağustos 1974’te Rumlarca evlerinden toplanarak topluca katledilen Kıbrıslı Türkler, şehit edilişlerinin 46. yıl dönümünde Taşkent Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın anıta çelenk sunması ve ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Şehit aileleri adına konuşan Erdinç Erdağlı, 1974’te Taşkent, Terazi ve Tatlısu’da korku ve endişe hâkim olmasına rağmen olayların bir toplu katliama dönüşeceğinin düşünülmediğini söyledi. Erdağlı, BM askerinin çağrısıyla az sayıda silah ve mühimmatı teslim eden köylülerin 20 Temmuz-14 Ağustos 1974 arası sistematik baskı ve işkenceden nasibini aldığını, evlerin tek tek basılarak 83 kişinin esir alındığını ve tüm bunlar olurken BM’nin olaylara seyirci kaldığını hatırlattı.

Şehit aileleri adına Erdinç Erdağlı’nın konuşmasından sonra şehitliğin gezilmesiyle tören sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililerle, muharip derneklerin temsilcileri ve Taşkentliler katıldı.



Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 03:28