Merit'te sağlığı koruma ve tedaviler

Ayurveda kelime anlamı olarak ‘Ayur’ yaşam ve ‘Veda’ bilgi yani yaşam bilgisi demektir. Ayurvedik masajların önceliği, sağlığı koruma ve tedavidir. Bedensel ve zihinsel unsurlardaki dengesizlikten kaynaklandığına inanılan durumlarda, bu dengesizliği düzeltmek amacıyla saf bitkisel yağlar eşliğinde vücudun derinliklerine işleyerek kasları gevşeten ve esnekleştirerek kan dolaşımını düzenleyen bir sistem uygulanır. Bu uygulama sonrası kişinin yaşam enerjisi artar ve toksinler vücuttan atılır. Ayurvedik masajlar, sinir sistemini şarj ederek doğal dengeyi sağlamak için mükemmel bir yöntemdir.



Ayurvedik Abyanga Masajı

Abhyanga, hafif baskıyla, kalbe doğru senkron şekilde, ellerin yukarı hareket ederek ve eklemlerde saat yönünde dönerek yavaş yapılan bir masajdır. Emile bilirliği artırmak ve merkezi sinir sistemini sakinleştirmek için yağ, vücut ısısına uygun derecede ısıtılır. Bu yağ yüzde yüz doğaldır, içerisinde karışım yoktur. Abhyanga, diğer masajlara göre daha yağlı bir masajdır. Vücudunuzun her yerinde doğal yağ bütünüyle hissedilir. Yağın önemi ayurvedik masajlarda büyüktür, yüksek kalitede bir organik yağ en idealidir. Masaj odası ılık olmalıdır, terapi alan kişinin üşümemesi, ürpermemesi önemlidir.



Ayurvedik Shirodhara Masajı

Shiro(kafa) ve dhara(akış) anlamına gelir. Üçüncü göz tedavisi veya Hint Baş masajı olarak birçok SPA merkezinin menüsünde yer alır. Hindistan’ın Vedik kültüründe doğa şifa inanç sisteminin içinde yer alan shirodhara tedavisi; alının üçüncü göz bölgesine çeyrek litre yağın ortalama yarım saat boyunca akıtılması uygulamasıdır. Anja çakrasıyla hizalanan alının üzerine ılık yağ akıtılır, kullanılan bu yağ yüzde yüz doğal olmak zorundadır. Bu sebepten dolayı çoğunlukla zeytinyağı veya susam yağı tercih edilir. Bedenimiz de 7 adet çakra vardır. Anja çakrası, alın üzerindedir burada hipofiz salgı bezi vardır. Bu masaj, merkezi sinir sisteminizi olumlu yönden etkilerken, sipirituel farkındalığınızı keşif etmenize yardımcı olacaktır. Sabit bir şekilde anja çakrasına akıtılan yağ, sahasrara(Taç Çakra) çakrasına doğru yavaşça süzülür. Shirodhara masajı sezgiyi teşvik ederken, beyinde kan dolaşımını artırır, kan basıncını düşürür buda vücutta ağrı kesici bir etkiye neden olur. Migren ağrısı çeken kişiler bu masajı alternatif bir tedavi olarak kullanabilirler.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2020, 04:25