GSM şirketinden 420 bin TL vurdu

Suna ERDEN

Girne’de çalıştığı GSM şirketinden 420 bin liralık vurgun yaptığı iddia edilen Türkay Aykutlu, tutuklandı. Zanlının 26 çeki ciro edip, karşılığında aldıkları paraları şirkete vermeyip çaldığı belirtildi.

İşyeri tarafından yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığı belirtilerek, iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Girne’de faaliyet gösteren Kayser GSM LTD. isimli şirkette pazarlamacı olarak çalışan zanlının 2019 yılı Aralık-Ağustos ayları arasında bir bankaya keşideli toplam 26 adet çeki ciro edip, 701 bin 225 TL para elde ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çeklere karşın aldığı paradan sadece 280 bin 575 TL’sini işyerine verdiğini, geri kalan 420 bin 650 TL’yi çaldığını belirtti.

Zanlının şikayet üzerine gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, banka hesaplarının inceleneceğini, çeklerin ciro edildiği şahısları arayacaklarını ve ifadelere başvuracaklarını söyledi.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlının ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında talep edilen süreyi onayladı.